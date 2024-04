Gustavo: "Espero que Lovato y Dueñas estén contando conmigo porque sería feliz de seguir en el Salamanca"

Gustavo Carmona, jugador del Salamanca UDS, ha atendido a SALAMANCArtv AL DÍA para hablar de toda la actualidad de su equipo.

A dos puntos del líder: "El equipo está contento y tranquilo, pero sabemos que aún no se ha ganado nada y lo recordamos cada semana".

2024 mejora: "Hablamos antes de irnos que debíamos desconectar para regresar a tope. Sabíamos que éramos muy buenos, pero igual no manejábamos bien las cosas, a lo mejor el ego... y tratamos de mejorar la mentalidad. Gracias a Dios nosotros seguimos confiando en Rafa y Jehu".

Favorito: "Vamos partido a partido y no hemos ganado, pero si estamos felices y celebraremos cada victoria. Todo rival nos quiere ganar y no vamos a festejar".

Palencia CF: "Viene con una racha buena y hemos visto cosas de ellos en la semana. Es un partido difícil e importante...".

Su nivel: "Me siento muy bien y con confianza. Antes también la tenía, pero no gozaba de minutos como ahora al repartirlos con Miguelito. Traté de mejorar la mentalidad y a no controlar lo que no dependía de mí. ¿Los pitos? He trabajado y ya está. Fueron una motivación y no me meto en esas cosas. Cuando llegue al Salamanca me tiraron de todos lados, sé que los pitos son parte del fútbol y soy extranjero. El peor rival somos nosotros mismos cuando dejamos dejar de hacer las cosas fáciles e inventamos".

Helmántico: "Es clave la afición y su energía nos ayuda a fluir. Les necesitamos para estar metidos y ya lo vimos en Burgos".

Seguir: "Nunca he tenido cláusula de renovación automática, pero creo que es parte de la cercanía que tengo con Manuel y Rafa. Espero que estén contando conmigo porque sería feliz de seguir en el Salamanca".