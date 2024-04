Detenido por estafa al alquilar viviendas que no eran de su propiedad

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un varón por alquilar una habitación de un inmueble que no es de su propiedad. El perjudicado hizo entrega de varios pagos en mano previos a la entrega de las llaves.

Los hechos han ocurrido en el mes de febrero cuando el perjudicado publicó un anuncio en una página de internet ofertando el alquiler de una habitación en un piso de esta ciudad.

Unos días después un varón se puso en contacto telefónico con el ofertante, indicándole éste que el precio era de 250 euros mensuales al tiempo que le enviaba un video de la vivienda y de la que sería su habitación.

Al estar de acuerdo, el estafador le indicó que el pago de la mensualidad se realizaría en mano, teniendo que abonar también la cantidad de 160 euros por otros conceptos, realizando la entrega del dinero en varios encuentros en la vía pública en esta ciudad.

Tras la entrega de la última cantidad de dinero la víctima recibió lo que se suponía eran las llaves de la vivienda. Una vez se personó la víctima en la dirección del inmueble no pudo acceder al mismo con las llaves facilitadas. Por tal motivo y ante las evasivas del autor de los hechos la victima formuló la correspondiente denuncia.

Funcionarios policiales una vez tienen conocimiento de los hechos inician investigaciones tendentes al esclarecimiento de los mismos, dando como fruto la identificación del autor de la estafa.

Al varón identificado le constan varias detenciones anteriores por hechos similares, en los que ha sido denunciado por estafas en el alquiler de viviendas a nivel nacional con un modus operandi similar.

Se pone en contacto con personas que han puesto un anuncio en internet interesadas en alquilar un piso, y una vez puestos de acuerdo, el arrendatario abona la cantidad acordada bien en mano o mediante transferencia y cuando va a acceder al piso éste no existe o su propietario es otra persona que no la alquila, no devolviendo a los perjudicados el dinero que han entregado.

El varón identificado una vez localizado ha sido detenido en el día de ayer y una vez finalizadas todas las gestiones pertinentes en dependencias policiales se dio cuenta de todo lo tramitado a la Autoridad Judicial de esta ciudad.