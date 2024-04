Toni Sánchez y su futuro en el Salamanca FF tras salvarse: "Mi primera opción es continuar en el club"

Toni Sánchez, entrenador del Salamanca FF, ha atendido a SALAMANCArtv AL DÍA para hablar de la situación de su equipo después de haber logrado prácticamente la salvación en un curso complicado.

Sensaciones: "Ahora mismo son buenas. El ambiente de trabajo es excepcional en las sesiones de entrenamiento que estamos llevando a cabo de manera conjunta el filial y el primer equipo. Todas las jugadoras están ilusionadas, felices y trabajando de una manera increíble".

Polémica con las siete jugadoras: "Yo me he centrado, como toda la temporada, en trabajar y sacar el máximo partido a las jugadoras que tengo en cada sesión y partido. Yo solo dije que veía con buenos ojos el subir gente del filial a la que veía sobradamente preparada ante la escasez de jugadoras del primer equipo. Mis decisiones se ciñen a lo que pasa sobre el césped en cada entrenamiento y partido. Lo que pasa fuera de ahí no puedo valorarlo porque no es competencia mía".

Última victoria clave: "Vencer a un rival directo, y que además nos había ganado el partido de la primera vuelta, con tan solo ocho jugadoras del primer equipo habla muy bien del trabajo que están haciendo todas las chicas. Todas han dado un salto de nivel impresionante y las jugadoras que estamos subiendo del filial están demostrando que están preparadas para jugar en esta categoría. A nivel personal, victorias así ayudan mucho a reforzarte en la idea de que el trabajo está siendo bueno".

Objetivo prácticamente cumplido: "Estoy muy contento y satisfecho. Cuando en octubre asumí el reto de llevar el primer equipo, en medio de un maremoto importante y con 0 puntos en la tabla clasificatoria, era un objetivo que podía parecer complicado por todo lo que se estaba viviendo. Pero ha quedado demostrado que en el fútbol suele haber 'justicia deportiva' con los equipos que se esfuerzan al máximo cada día".

Salvador: "Ha sido una temporada muy exigente por muchos contratiempos que ha habido durante la misma. No me gusta calificarme como el 'salvador', únicamente he tratado de trabajar mucho y sacar el máximo partido a todas las jugadoras, darles las herramientas necesarias para afrontar cada partido en las mejores condiciones, pero el mérito tiene que ser para las jugadoras. Sin su compromiso y su entrega, no hubiera sido posible, aunque todo haya quedado un poco emborronado por lo que pasó hace quince días.

Seguir en la 24/25: "A día de hoy, todavía no ha habido una conversación formal con la directiva del club sobre mi situación de cara a la próxima temporada. Mi primera opción es continuar en el club, pero habrá que esperar a ver sus intenciones y valorar otras opciones que ya hay sobre la mesa".

Mejorar como club: "No es una parcela que me corresponda el hablar del club o de la directiva. Ellos hacen las cosas lo mejor que saben, con sus fallos y sus aciertos, como todos y no voy a ser yo quien lo valore. Yo me centro en mejorar cada día como entrenador y como persona, que al final es lo que prima por encima de todo".