Sebas Elena y la retirada en el BM Salamanca: "Los rivales me dicen que por qué me voy a marchar si aún sigo cogiendo la bola y metiendo goles"

Sebas Elena, jugador del BM Salamanca, ha atendido a SALAMANCArtv AL DÍA para hablar del equipo tras conseguir la salvación.

Objetivo: "La sensación es de tranquilidad por dejar al club donde se merece, que es la Primera Nacional. Hemos cogido aire y perdido partidos que deberíamos haber ganado, pero el otro día en Valladolid nos sacamos la espina. Los jugadores nos partimos la cara por el club y nos hemos reencontrado con nuestro modelo de juego".

Valoración del curso: "Es una temporada rara y se ha hecho corta, ya que el tiempo pasa rápido. No ha sido fácil más allá de salvarnos con solvencia y hubo que engranar el motor del equipo, pero hemos sido capaces de sacarlo. Quedan tres partidos en casa y ojalá podamos volver a la dinámica. La campaña ha sido dura y queremos quitarnos la espina en casa".

Cosas a destacar: "La unión del vestuario, ha habido mucho universitario y siempre hemos estado juntos. Eso es algo que te da resultados y la piña es clave. Hemos entrenado bien en todo momento".

Se va Juanma: "Aparte de darle las gracias por estos tres años, el tío confío en mí. Los ciclos se acaban y él decidió marcharse, pero ojalá pueda seguir entrenando más en España. Espero que esté contento también si se va a Argentina y aquí siempre tendrá la puerta abierta. Es historia del club y yo le llamé para traerle hace años".

Próximo entrenador: "Soy directivo también y queremos que sea un tío joven, pero experimentado. Que haya estado en categorías más altas y tenga esa mezcla. Te puedo decir que será alguien de mi plena confianza y que llamase otras veces, pero que no pudiese venir por circunstancias. Le tiene que gustar entrenar, que tenga mano con los jóvenes y trabaje. El año que viene será complicado y esperamos que el núcleo duro siga adelante".

Retirada: "Es la pregunta del millón (ríe). Quedan tres partidos en casa y quiero dar la cara como nosotros sabemos. Ojalá el Tormes se vista de gala y todos lo merecemos. No voy más allá de este mes, pero los rivales me dicen que por qué me voy a marchar si aún sigo cogiendo la bola y metiendo goles y otros que también me puedo dedicar a entrenar. Luego igual ya no solo depende de mí, también del entrenador que venga. Lo que me motiva para seguir es lo que queda en casa...".