Ofrenda floral en el medallón de la II República en la Plaza Mayor

La Agrupación Local de Alternativa Republicana en Salamanca hará una ofrenda floral el próximo domingo 14 de abril a las 13:00 horas en el medallón de la II República en la Plaza Mayor de Salamanca.

Para Alternativa Republicana, el 14 de abril no es un día solo para la nostalgia y el recuerdo sino un día más en una continua tarea que tiene como objetivo "la proclamación pacífica de una República en nuestro país".

"La esperanza que simboliza el 14 de abril de 1931 sigue plenamente vigente en 2024 porque no faltan los motivos para seguir manteniendo nuestra ambición por cambiar este régimen corrupto y caduco. No lo hacemos desde la nostalgia ni desde la perspectiva de repetir lo pasado. Hoy es necesaria una transformación distinta de la que tuvo lugar hace 93 años pero hace falta volcar todas las energías en modificar radicalmente el actual status quo. Y no hay medio mejor que "la soberanía popular impuesta en las urnas" de la que hablaba Unamuno. Es por ello que desde Alternativa Republicana pretendemos hacer de cada proceso electoral un plebiscito por la República".