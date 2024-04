Jehu no ensaya con Caramelo como titular en el Salamanca UDS: Javi Navas cae a la izquierda y Espina se suma a Fassani arriba

El extremo, que ya se ha recuperado, ha estado entre los suplentes en la sesión del jueves y habrá que ver si Chiapas no varía el plan

Jehu ha despejado la duda de esta semana al no ensayar con Caramelo como titular en el Salamanca UDS. De este modo, ante la sanción de Álvarito, el mexicano ha ubicado a Javi Navas en la banda izquierda y Espina se ha sumado a Fassani arriba.

Por su parte, el extremo, que se ha recuperado, ha estado entre los suplentes (en el tramo inicial) en la sesión del jueves y habrá que ver si Chiapas no varía el plan o no frente al Palencia. Mientras, el resto del once ha sido el mismo que el de los últimos partidos de Liga.

En otro orden de cosas, Martín Galván sigue sin aparecer por el Helmántico y numerosos canteranos como Erick, Carrasco, Sebas o Asier han subido con el primer equipo.

TORDESILLAS