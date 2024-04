Everywhere, everything, everyone

Según se desprende del último informe de la OCDE, Health at a Glance 2023, entre las sustancias más consumidas en los últimos 12 meses en nuestro país, se encuentran el alcohol (76,4%), el tabaco (39,0%), los hipnosedantes (13,1%), el cannabis (10,6%) y la cocaína (2,4%). España, el segundo país que más alcohol consume en el mundo, con 11 litros por persona en población mayor de 15 años. El informe, realizado con datos de 2021, indica que la media de la OCDE está en 8,6 litros y solo Letonia y Lituania, con 12 litros por persona, superan a España.

Según el Informe Europeo sobre Drogas 2023 destaca la creciente importancia de las drogas sintéticas, la aparición de nuevas sustancias, las nuevas prácticas de producción que están surgiendo en el mercado de las drogas y el hecho de que muchos de los daños asociados al consumo de drogas se ven agravados por las interacciones farmacológicas cuando se consumen varias drogas conjuntamente, sea de manera consciente o no. La detección constante de cannabinoides sintéticos junto con cannabinoides naturales en materiales a base de hierbas suscita preocupaciones para comprender la evolución tanto del mercado de la droga como en las implicaciones sanitarias, que tiene cambiar las pautas de consumo. La diversidad en el mercado del cannabis aumentó aún más en mayo de 2022, cuando se identificó el primer cannabinoide semisintético disponible en Europa, el hexahidrocannabinol. . Por tanto, los patrones de policonsumo de drogas en las sobredosis implica gravísimo impacto en la salud.

¿Y que pasa con los esclavos del like, toda una generación enganchada a los ‘me gusta?. El uso intensivo de las redes sociales por parte de adolescentes y menores ha generado una de las adicciones que más preocupan a padres y psicólogos por sus efectos devastadores. Sus síntomas no difieren de los que alguien siente al depender del alcohol, las drogas o el tabaco. Son los nuevos yonquis del like. Los jóvenes españoles de entre 12 y 17 años prefieren usar Instagram y TikTok a ver películas, series o jugar con la videoconsola.

No podemos olvidar el acceso de niños, niñas y adolescentes a la pornografía, que se produce cada vez a edades más precoces y los ejemplos que allí obtienen hacen que, cuando inician las relaciones sexuales, tiendan a seguir patrones de comportamiento sexual sin consentimiento. Esto ha llevado a la Asociación Española de Pediatría (AEP), la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap), la Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria (SEPEAP) y la organización no gubernamental Save the Children a hacer un llamamiento urgente a las instituciones públicas para impedir el acceso de menores a estos contenidos a través de internet y las redes sociales. Es necesario una educación afectivo-sexual en la que se enseñe que la sexualidad es una parte de la relación afectiva y que tiene que ser satisfactoria para ambos miembros de la pareja.

Falta de enfoque en la prevención temprana es a menudo, el gran escoyo, dado que se centra en intervenir una vez que el problema ya está presente en lugar de abordar los factores de riesgo antes de que se conviertan en un problema. La falta de énfasis en la prevención temprana puede llevar a mayores tasas de adicción y a una necesidad de intervenciones más intensivas en etapas posteriores.

Abordar estos desafíos requiere un enfoque integral que incluya educación, concienciación, acceso a servicios de salud mental y tratamiento, políticas públicas efectivas y colaboración entre gobiernos, organizaciones no gubernamentales y la sociedad en su conjunto.

