Este es el equipo de gobierno de Corchado, un equipo "experimentado y altamente cualificado"

Juan Manuel Corchado Rodríguez, catedrático de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial, ha presentado ilusionado su candidatura a rector de la Universidad de Salamanca ante los numerosos miembros de la comunidad universitaria que se han acercado hasta la Sala de Pinturas del Colegio Arzobispo Fonseca.

En el acto, también ha presentado al equipo que le acompañará y al que ha calificado de “experimentado, altamente cualificado, con gran experiencia en gestión, de diversas facultades y centros universitarios y una visión común e integradora sobre el proyecto de futuro que queremos para la Universidad de Salamanca”, según sus palabras.

EL EQUIPO

Juan Manuel Corchado Rodríguez (Rector)

Doctor en Ciencias de la Computación (Universidad de Salamanca) e Inteligencia Artificial (Universidad West of Scotland), es catedrático del Área de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial, Departamento de Informática y Automática de la Universidad de Salamanca. Tiene reconocidos cinco quinquenios y cinco sexenios (cuatro de investigación y uno de transferencia) y es Premio María de Maeztu a la excelencia científica.

Posee una gran experiencia en gestión. Ha ocupado los cargos de vicerrector de Investigación y Transferencia desde el 2013 hasta el 2017, director de la Escuela de Doctorado y director del Parque Científico de la Universidad de Salamanca. De igual modo, también fue elegido dos veces decano de la Facultad de Ciencias (2008-2013).

Actualmente es director del Grupo de Investigación Reconocido BISITE (Bioinformática, Sistemas Inteligentes y Tecnología Educativa), miembro del patronato del AIR Institute, director del IOT Digital Innovation Hub e Investigador Principal del Proyecto que financia el DIGIS3 (Digital Innovation Hub de Castilla y León).

Asimismo, ha formado parte del Advisory Group on Online Terrorist Propaganda of the European Counter Terrorism Centre (EUROPOL), ha sido presidente del IEEE System, Man and Cibernetics (Sección Española) y es editor de dos revistas internacionales ADCAIJ y OJCST y ha sido presidente del comité científico y/o organizador de más de 60 congresos internacionales. Es coautor de más de dos centenares de artículos científicos publicados en revistas científicas especializadas y ha participado en más de 300 congresos relacionados con IA, IoT, Blockchain, Smart Cities, Smart Greeds, Fog/Edge Computing, etc.

Académico numerario de la Real Academia de Medicina de Salamanca, es también patrono de la Fundación AstraZeneca, consejero independiente de Neurofix Pharma, miembro del Consejo Científico Asesor de la Fundación GADEA por la Ciencia (Área de Conocimiento de Ingeniería Y Tecnología) y presidente del Consejo Académico de la Fundación de la Comunidad Valenciana, Escuela Valenciana de Postgrado y Red de Investigación en Inteligencia Artificial (ValgrAI), de la Generalitat Valenciana, así como miembro del Comité Técnico (Salamanca) de la Asociación Española contra el Cáncer.

Alfredo Ávila de la Torre (Secretaría General)

Doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca, es actualmente catedrático de Derecho Mercantil en el Departamento de Derecho Privado. Su encargo docente se desarrolla fundamentalmente en la Facultad de Economía y Empresa, habiendo sido reconocida su labor como profesor con el Premio Gloria Begué a la Trayectoria de Excelencia en la docencia de la Universidad de Salamanca. Asimismo, ha impartido docencia en distintas universidades europeas y latinoamericanas.

En lo que refiere a su labor investigadora, cuenta con cuatro sexenios de investigación, es autor de distintas monografías y numerosos artículos científicos, tanto en revistas especializadas como en obras compartidas. Ha participado en múltiples proyectos de investigación como miembro del equipo o investigador principal. Es miembro del Grupo de Investigación Reconocido Eurípides (UIC 276).

En gestión universitaria, desde el año 2007 ha asumido distintas responsabilidades, primero en la Facultad de Economía y Empresa y luego en el Departamento de Derecho Privado, ocupando desde hace dos años el cargo de responsable de Planificación Estratégica y Relaciones con las Empresas de la Universidad de Salamanca.

Rosario Arévalo Arévalo (Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado)

Doctora en Biología por la Universidad de Salamanca con Premio Extraordinario (1991), desde 2018 es catedrática de Biología Celular, adscrita al Departamento de Biología Celular y Patología, y miembro del Instituto de Neurociencias de Castilla y León. Imparte docencia en titulaciones de grado de la Facultad de Biología y en el máster y doctorado de Neurociencias, máster del que fue coordinadora durante dos cursos académicos.

Su trabajo de investigación como miembro de la Unidad de Investigación Consolidada “Neurobiología del Sistema Visual” está centrado en el estudio del desarrollo del sistema visual en condiciones normales y tras la acción de agentes teratógenos. Cuenta con 95 artículos en revistas indexadas y cinco en revistas no indexadas, nueve capítulos de libro y más de cien comunicaciones a congresos nacionales e internacionales. Ha dirigido diez tesis doctorales, cinco de las cuales obtuvieron Premio Extraordinario de Doctorado y dos Doctorado Europeo. Tiene reconocidos cuatro sexenios de investigación y cinco quinquenios de docencia.

En la Facultad de Biología ha desempeñado el cargo de vicedecana de Docencia de 2007 a 2015 y de decana desde 2015 a 2023.

Bertha M. Gutiérrez Rodilla (Vicerrectorado de Estudios de Grado y Calidad)

Licenciada y doctora en Medicina y Cirugía y en Filología Hispánica, es catedrática de Historia de la Ciencia en la Universidad de Salamanca, donde actualmente imparte docencia en los estudios de Medicina, Odontología y Humanidades. Participa igualmente en varios másteres y doctorados en diversas universidades.

Su tarea investigadora le ha permitido publicar más de un centenar de capítulos de libro y artículos en revistas nacionales e internacionales, así como varios libros. Ha realizado estancias e impartido cursos y conferencias en centros de reconocido prestigio dentro y fuera de España. Actúa como evaluadora habitual para diferentes

agencias nacionales e internacionales y, también, para una veintena de revistas relacionadas con sus líneas de trabajo.

Directora durante diez años de Panace@. Revista de Medicina, Lenguaje y Traducción, y académica de número de la Real Academia de Medicina de Salamanca, ha presidido la Asociación internacional TREMÉDICA y preside en la actualidad la Sociedad española de Historia de la Medicina (SEHM).

José Miguel Mateos Roco (Vicerrectorado de Investigación)

Profesor Titular de Universidad del Departamento y del Área de Física Aplicada de la Universidad de Salamanca, es doctor en Ciencias Físicas por la Universidad de Salamanca (Premio Extraordinario 1994) y miembro de la Unidad de Investigación Consolidada “Optimización Energética, Termodinámica y Física Estadística” (UIC 004, Castilla y León). Cuenta en la actualidad con más de 60 publicaciones internacionales con índice de impacto y con cinco sexenios de investigación reconocidos (último reconocido en 2020).

Ha participado en una veintena de proyectos (internacionales, nacionales, regionales, locales) y contratos Art. 60. Actualmente, participa en tres proyectos europeos (en dos de ellos como Investigador Principal).

Cuenta con una amplia experiencia de gestión en la que destaca haber desempeñado el cargo de decano de la Facultad de Ciencias (2014-2021) y de vicerrector de Investigación y Transferencia (mayo de 2021 hasta la actualidad). Desde 1990 ha impartido docencia en la Universidad de Salamanca en titulaciones de licenciatura, grado y máster del ámbito de la Física y las Ingenierías.

Federico Bueno de Mata (Vicerrectorado de Transferencia, Innovación y Emprendimiento)

Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Salamanca. Doctor en Derecho con tesis sobre prueba electrónica y Premio Extraordinario de Doctorado. Tiene amplia experiencia en gestión como vicedecano de Estudiantes de la Facultad de Derecho durante diez años, así como director de distintos títulos de posgrado.

Autor de más de un centenar de publicaciones científicas de autoría única, entre las que destacan cinco monografías y artículos en prestigiosas revistas y editoriales jurídicas. Actualmente tiene reconocido tres sexenios (dos de investigación y uno de transferencia). Sus líneas de investigación abarcan temas de derecho y nuevas tecnologías (prueba electrónica, diligencias de investigación tecnológica, inteligencia artificial y proceso), mediación, igualdad y oralidad. Es conferenciante y docente invitado en universidades españolas e iberoamericanas.

Director del foro internacional de innovación legal “FODERTICS” sobre derecho y tecnología, así como director de la colección jurídica con el mismo nombre desde hace 13 años.

En el ámbito de la transferencia y el emprendimiento, cabe destacar que fue mentor de la spin-off Nivolap: Abogacía Digital, es miembro y ha sido vicepresidente de la FIADI (Federación Iberoamericana de Asociaciones de Derecho e Informática) y en el ámbito de transferencia social, es director desde hace 14 años del grupo de Teatro Calamandrei, de la Facultad de Derecho.

Marta Gutiérrez Sastre (Vicerrectorado de Estudiantes, Inclusión, Igualdad y Compromiso Social)

Profesora Permanente Laboral de Sociología, directora del Máster de Servicios Públicos y Políticas Sociales desde 2016 y vicedecana de Docencia de la Facultad de Ciencias Sociales durante el periodo de 2008 a 2012. Doctora en Sociología por la Universidad de Salamanca con la tesis “Participación y poder en ámbitos institucionales: un estudio comparado en el marco de la sanidad, la educación y los servicios sociales” (Premio Extraordinario, 2003), cuenta con dos sexenios de investigación y cuatro quinquenios docentes.

Sus líneas de investigación se centran en el análisis de la política social, la participación ciudadana y la desigualdad social, especialmente en el terreno de las desigualdades en salud, de género y edad. Ha participado en una veintena de proyectos de investigación (europeos, nacionales y regionales) centrados en estas temáticas. Ha realizado estancias de investigación en la University of California, Los Ángeles y en la San Francisco State University, entre otras.

Imparte clase en las facultades de Ciencias Sociales y Derecho. En la actualidad, se encuentra trabajando en un proyecto de investigación sobre la ciudadanía rural y los desafíos asociados a la distribución desigual de los recursos en los territorios.

Raúl Sánchez Prieto (Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación)

Profesor de Lingüística Alemana y Neerlandesa del Departamento de Filología Moderna (Área de Alemán). Es doctor por la Universidad de Salamanca y trabajó con anterioridad en la Universidad de Würzburg (Alemania). Ha sido profesor visitante en varias universidades alemanas y balcánicas.

Ha sido delegado de Redes Internacionales, director del Departamento de Filología Moderna, secretario académico de la Facultad de Filología y coordinador de grado. Desde junio de 2023 es vicerrector de Relaciones Internacionales.

Tiene una amplia experiencia en la internacionalización de la universidad: dirige el supercampus EC2U desde 2022, es director de un máster oficial internacional y ha representado a la USAL en diversos grupos de trabajo del Grupo Coimbra desde hace más de 10 años.

Ha sido investigador principal de seis proyectos, entre ellos dos europeos, y habla fluidamente varias lenguas románicas, germánicas y eslavas.

Matilde Olarte Martínez (Vicerrectorado de Cultura, Patrimonio, Sostenibilidad y Desarrollo de Campus)

Catedrática de Universidad del Departamento de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal, compagina su actividad docente desde 1989 en la Universidad de Salamanca con actividades como profesora invitada en universidades españolas y extranjeras. Ha recibido el Premio Nacional Gloria Begué a la Trayectoria de Excelencia en la Docencia 2021.

Sus principales campos de docencia e investigación son la recepción de música popular española en EEUU, la música aplicada en cine y publicidad, y los estudios sobre mujeres en la música española. Los intereses y objetivos científico-técnicos de sus líneas de investigación se centran en estudiar, analizar y contextualizar social y culturalmente la primera mitad del s. XX para la investigación sobre la música popular española, abordado con una triple perspectiva interdisciplinar musicológica e histórico-cultural, bajo el prisma de los estudios de género.

Su actividad investigadora se centra en los programas competitivos I+D+i del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y de la Junta de Castilla y León y en programas internacionales; cuenta con más de 130 publicaciones y 29 tesis dirigidas, formando a FPU y FPI desde hace 20 años. Es la directora de la colección "Música Viva" de Ediciones Universidad de Salamanca y "Musicología Hoy" de la Editorial Universitaria Amarú.

Es la Investigadora Responsable del GIR de la Universidad en Salamanca IHMAGINE (Intangible Heritage Music and Gender International Network).

Javier González Benito (Vicerrectorado de Economía)

Tras licenciarse en Matemáticas por la Universidad de Salamanca (1995), becado por el Ministerio de Educación cursa sendos Másteres en Administración de Empresas en la Universidad de Cambridge y el UMIST de Manchester. Regresa a Salamanca, donde se doctora y desarrolla su carrera docente e investigadora, ocupando actualmente el puesto de Catedrático de Universidad en el Área de Organización de Empresas.

Ha desempeñado diversos cargos de gestión, destacando el de decano de la Facultad de Economía y Empresa y el de vicerrector de Economía.

Su actividad investigadora se ha desarrollado en el ámbito de la Dirección de Operaciones, habiendo sido reconocido con cuatro sexenios de investigación (máximos posibles por su edad) y un sexenio de transferencia, y dirigiendo actualmente una Unidad de Investigación Consolidada reconocida por la Junta de Castilla y León.

En el plano de docente, tiene cinco quinquenios reconocidos, habiendo estado adscrito a la Facultad de Ciencias Químicas y a la Facultad de Economía y Empresa. Ha colaborado además como docente en diversas universidades, tanto españolas como extranjeras. Su implicación en este ámbito ha sido reconocida con tres evaluaciones excelentes en el programa Docentia. Ha colaborado como evaluador en los programas de verificación, seguimiento y acreditación de distintas agencias de calidad, presidiendo diversas comisiones.