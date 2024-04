La biblioteca salmantina finalista al premio ‘Mejor Biblioteca Verde del mundo 2024

La biblioteca de la Facultad de Biología de la Universidad de Salamanca es finalista a ‘Mejor Biblioteca Verde del Mundo 2024’ en el certamen IFLA ENSULIB Green Library Award por su proyecto "¡Pequeña, pero trabajando juntos funciona!". El premio, convocado por la Federación Internacional de Asociaciones e Instituciones Bibliotecarias (IFLA) a través de su sección ENSULIB (Medio ambiente, sostenibilidad y bibliotecas), celebra su novena edición y se convoca en las dos categorías de "Mejor Biblioteca Verde/ Proyecto a Gran Escala" y "Mejor Proyecto de Biblioteca Verde".

Con el apoyo de la editorial alemana De Gruyter, el certamen está dirigido a cualquier tipo de biblioteca verde o cualquier proyecto, iniciativa o idea de biblioteca verde sobresaliente. Además, explícitamente se invita a participar en él a aquellas bibliotecas que dispongan de un presupuesto reducido, pero con gran impacto.

Con este proyecto se pretende crear conciencia sobre la responsabilidad social y el liderazgo que deben ejercer las bibliotecas en educación ambiental y la promoción de iniciativas de bibliotecas verdes tanto local, como regional y mundialmente apoyando las actividades de corte ecológico que se diseñen desde estos espacios culturales a todo tipo de públicos.

Además, la iniciativa persigue mostrar el poder de las bibliotecas para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible y su compromiso con la sostenibilidad ambiental, ya sea en cuanto a soluciones constructivas de edificios, o en cuanto a servicios, proyectos y actividades que lo promuevan. Unos objetivos que ayudan, también, a promover la profesión destacando el papel de las bibliotecas y los bibliotecarios en el avance de los estándares de sostenibilidad y la promoción del conocimiento especializado dentro de la práctica profesional.

Finalistas "Mejor Biblioteca Verde/ Proyecto a Gran Escala"

El próximo mes de octubre se anunciarán los ganadores del premio atendiendo a la calidad y relevancia del proyecto, iniciativa o idea presentados. En este sentido, junto a la de la Facultad de Biología de la Universidad de Salamanca, en la categoría "Mejor Biblioteca Verde/ Proyecto a Gran Escala" resultaron finalistas las siguientes bibliotecas con sus proyectos: Biblioteca Pública de Taichung Sucursal Shang Feng (China, Taichung): “Butterflies accompany in reading”; Biblioteca pública ‘Ivan Goran Kova?i?’ Karlovac (Croacia, Karlovac): “Green Library Branch: Green Library Project”; Stadtbibliothek Paderborn (Alemania, Paderborn): “Eden – a sustainable library”; Biblioteca Pública de Almada (Portugal, Almada): “GL.A. MOUR- Green Library. Almada-make our utility be real”; Instituto de Tecnología de la Información de Sri Lanka (Sri Lanka, Malabe): “Beyond Books: Innovations in Sustainable Library Design at SLIIT”; y Biblioteca Pública de Missoula (Estados Unidos, Missoula): “Missoula Public Library”.