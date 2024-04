El PSOE de Salamanca lamenta "la hipocresía y el cinismo" del PP y lo acusa de "dinamitar el avance real" de la línea férrea Ruta de la Plata

El PSOE de Salamanca ha lamentando “la hipocresía y el cinismo del Partido Popular que no tiene, ni nunca tuvo, interés en la recuperación de la línea férrea Ruta de la Plata, empecinado en una estrategia de poner palos en las ruedas evitando que el proyecto sea una realidad mientras sigue manipulando y mintiendo a colectivos y ciudadanos en un intento de engañar y tapar que su verdadera posición que no es otra que la de retrasar e incluso dinamitar la ejecución de esta inversión tan importante para Salamanca con el objetivo de acosar y arremeter contra el Gobierno de España”.

De esta forma tan contundente se han mostrado los socialistas salmantinos, en una declaración pública realizada por su secretario general, David Serrada, tras la negativa del PP, y su voto en contra en el Congreso, a una iniciativa del PSOE encaminada a impulsar, “de manera real y efectiva” la línea férrea Ruta de la Plata.

La propuesta socialista, rechazada por el PP, contenía, según Serrada, las condiciones precisas para poder seguir trabajando en el objetivo de que la Comisión Europea situara al eje ferroviario en la posición más adecuada dentro de la Red Transeuropea de Transporte, “y de esta forma impulsar su desarrollo y conseguir financiación europea para hacerla realidad lo antes posible”, indican los socialistas, “el objetivo era llevar a cabo las actuaciones necesarias para impulsar la Ruta de la Plata y alcanzar las condiciones más adecuadas para aprovechar todo su potencial y muy especialmente para Salamanca”, esta iniciativa enmendaba una Proposición no de Ley del propio partido popular, “presentada única y exclusivamente de cara a la galería” y que no tenía ningún efecto práctico, no suponía avances, estaba fuera de plazo, y por tanto no tenía consecuencias positivas a la hora de ejecutarse, “en definitiva, solo era un canto de sirena imposible de cumplir por el Gobierno y de imposible encaje en la normativa o los dictámenes de la Comisión Europea y de de la Red Global Transeuropea de Transporte”.

El PP, y sus diputados por Salamanca, Bermúdez de Castro, María Jesús Moro y Pedro Samuel Martín, "han votado en contra de los intereses de Salamanca y de los salmantinos, plegándose a los intereses partidistas, a la estrategia del bulo y la mentira para tapar sus vergüenzas, que son recogidas, difundidas, publicitadas y respaldadas por los de siempre, y con la intención de manipular, engañar tanto a la sociedad salmantina como a las organizaciones, asociaciones y colectivos” .

Serrada ha recriminado que ni el PP, ni sus parlamentarios, ni sus gobiernos "han hecho nunca nada para impulsar la línea férrea Ruta de la Plata, que no vengan ahora a dar lecciones para las que no están capacitados ni legitimados”, porque su recuperación es un proyecto que el PSOE ha engendrado, “que hemos venido reivindicando los socialistas salmantinos y por el que hemos venido trabajando desde tiempo para que fuese una realidad lo antes posible”. Este proyecto, “es y siempre lo ha sido, prioritario para nosotros”, ha añadido el líder de los socialistas salmantinos, “y mucho más el tramo entre Salamanca y Plasencia porque va a unir dos corredores fundamentales de transporte no solo en nuestro país sino también con Portugal, conectándonos con el Mediterráneo español y con Europa”.

Este proyecto “nació y se gestó aquí, en la sede del PSOE de Salamanca junto a los otros secretarios generales socialistas de León, Zamora, Cáceres y Badajoz”, ha rememorado el diputado salmantino, recogiendo la demanda ciudadana en relación a su reapertura, y su “culminación y concreción” va a ser posible gracias a la labor “callada y discreta” realizada por el PSOE de Salamanca y el Gobierno de España que encabeza Pedro Sánchez “que siempre fue y estuvo receptivo” a la propuesta de los socialistas salmantinos, y en coordinación con colectivos y asociaciones de la provincia.

En este sentido, el máximo dirigente socialista provincial ha recordado la multitud de reuniones mantenidas por él mismo, y otros cargos públicos y orgánicos del PSOE de Salamanca, con otros compañeros de provincias por donde transcurre la Ruta de la Plata y con representantes de todo tipo de administraciones, colectivos y asociaciones para llevar a buen puerto y la consecución final o puesta en marcha de esta infraestructura, y fruto de ello, ha puesto como ejemplo, ha sido cuando el Gobierno socialista que encabeza Pedro Sánchez ha impulsado el estudio de viabilidad al que obliga la ley, “y que ya se está redactando”, para la toma de decisión sobre la construcción de una nueva línea ferroviaria en el que se evaluará la viabilidad técnica, económica y medioambiental de las soluciones que se apoyen en el modo ferroviario en el corredor Plasencia-León, incluyendo además el análisis de la movilidad y potencialidades como línea de pasajeros y mercancías. Una vez terminado el estudio de viabilidad, “será el momento, teniendo todos los datos, de decidir los siguientes pasos a dar para impulsar la movilidad en este corredor con soluciones que puedan ser implementadas lo antes posible”.