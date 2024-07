'Los Verdugo' no se rinden: "Hemos estado a punto de tirar la toalla, pero no nos vamos a retirar y tiraremos hacia adelante"

Sergio Verdugo y Julio, su padre, están haciendo todo lo posible para seguir compitiendo en motos después de quedarse sin una de sus grandes ayudas, aunque en 2024 participarán en la Copa de España.

SITUACIÓN ACTUAL

“Estamos intentando salir a competir y Sergio sigue entrenando, pero el tiempo es el que es. Si nos vamos fuera de la provincia, el presupuesto se dispara. Lo ideal habría sido ir a Cartagena y Salamanca es una zona mala para la pretemporada por el tiempo”.

AYUDAS

“Seguimos igual, no tenemos ninguna noticia del Ayuntamiento. Turismo no nos ha dado ninguna respuesta y no hay comunicación, según ellos porque no hay dinero. No ha habido reuniones desde noviembre desde 2023, pero sí que he hablado de manera informal con Carlos García Carbayo y Almudena Parres. Yo creo que si Turismo no se ha movido ya, difícilmente lo hará”.

PROBLEMAS

“Es algo que nos complica mucho la vida porque Turismo era el patrocinador más grande que teníamos y ahora mismo podemos hacer unas dos carreras de manera muy ajustada, yendo a lo mínimo. Ha subido el mecánico, los alojamientos y los desplazamientos, por lo que estamos hablando de alrededor de 2.500 euros por carrera. Luego tenemos la barrera de la edad, ya que Sergio no puede competir hasta que cumpla los 14 años por diversos motivos de reglamentación de la Copa de España”.

COPA ESPAÑA

“Con lo de Turismo podíamos haber hecho mucho más y así nos hemos cargado dos carreras, que es un tercio del campeonato. También está el tema de equipación como el mono, guantes o botas, mientras que habría que poner un tema de airbag al participar en Copa de España. La moto ahora es menos competitiva porque entramos a formar parte de marcas como Kawasaki, Yamaha, Suzuki, Honda o KTM, pero lo que pretendemos es adaptarnos al campeonato”.

CARRERAS

“La primera que haríamos sería sobre finales de mayo en Jerez y después volveríamos allí en septiembre y más hacia finales de años a Navarra. La estrategia es no coger los meses de verano porque se encarece absolutamente todo”.

RETIRADA

“Se nos ha pasado todo por la cabeza. ¿Irnos fuera? Eso es complicado. En Cataluña y Valencia es donde están los mejores, aunque no compensa por temas de trabajo y es un deporte en el que tu herramienta es una moto porque es lo que funciona. De poco sirve que seas bueno si la moto no te responde y nosotros estamos en una zona con cero cultura de motor y predomina el balón. Hemos estado a punto de tirar la toalla, pero hemos conseguido ayudas de dos o tres empresas para que se unan al proyecto”.

SEGUIR

“No nos vamos a retirar, tiraremos hacia adelante. Haremos un periodo de transición, pronto lo pondré confirmar, pero creo que vamos a seguir y no conviene dejarlo”.