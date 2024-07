El Rítmica Salamanca, el club de gimnasia que atraviesa el mejor momento de su historia

El mundo de la gimnasia rítmica está en pleno apogeo y el interés por él aumenta cada vez más, por lo que el principal referente en nuestra provincia es el Rítmica Salamanca, que atraviesa el mejor momento de su larga historia al ser creado en 1985. Asimismo, la entidad cuenta actualmente con más de 300 gimnastas, uno de ellos es un niño, y cabe destacar que compite en la élite de Primera División.

Por su parte, Ana Rincón, la presidenta, ha explicado la situación actual de la institución para SALAMANCArtv AL DÍA: “Nos encontramos en un momento muy bueno y superamos las 300 gimnastas, los años del COVID fueron duros y desde hace año y medio estamos en el mejor momento de la historia en todos los niveles. Tenemos un equipo técnico muy grande y en nuestro proyecto deportivo queríamos abrir el deporte a todos los niveles, por lo que trabajamos con niñas o niños que vienen un día a la semana a nivel extraescolar y también de competición”.

Entre tanto, la exgimnasta ha señalado que lo que más destaca del club es que “ha habido mucho intrusismo en la rítmica y este ha sido un club que se ha dedicado solo a ella desde el 85 hasta ahora. Lo que hacemos es trabajar en grupos reducidos y estamos en constante formación, dado que en cada Olimpiada cambian los códigos de puntuación y somos muy exigentes”, mientras que ha añadido que “para nosotros es lo mismo una niña de extraescolares que las de alta competición y se sigue la misma línea, ya que la mayoría hemos sido antiguas gimnastas”.

Además, el nombre que más suena a día de hoy en el Rítmica Salamanca es el de Carla Yáñez: “Ha sido medalla de bronce absoluta sénior en 2023 y también medallista en la Liga Iberdrola, que es la Primera División. Es una competición tan complicada como bonita y no hay diferencias de edad al ir por clubes, luego los resultados vienen de la suma de todos los aparatos. Carla consiguió ser oro y bronce antes, mientras que recientemente logró la plata, que era la medalla que le faltaba. Hay veces que se quiere correr a sacar a competir a niñas desde muy pequeñas, pero nos gusta que lleguen a su punto máximo cuando sean mayores para evitar el abandono deportivo. Ha obtenido la primera categoría después de Valeria hace unos años, en ella solo hay 15 atletas de este país”.

Por otro lado, para entrar al club solo hay que hacer una preinscripción en la página web y que haya plazas libres, motivo por el que cualquier joven puede acceder a ello. Es decir, el único requisito es el de querer hacer gimnasia rítmica. Mientras, Ana Rincón ha confesado que “tenemos un niño dentro del club, pero sí que es verdad que en Castilla y León vamos un poco a la cola a pesar de que España es el único país en el que hay un campeonato masculino. No sé el motivo, pero queremos que esto vaya hacia arriba”. “Él lo lleva con total normalidad, él viene a su entrenamiento y nada más, ya que no hay diferencias en el deporte para ellos y ellas. No lo vive de una manera particular, es todo con total normalidad”, ha declarado.

Con respecto al futuro, la presidenta ha compartido sus deseos: “Seguir en la misma línea, trabajando y mejorando siempre que podamos. Los resultados dependen de nuestro trabajo, pero las competiciones son solo unos días y puede ser lo que más llame la atención en prensa. Sin embargo, nosotros vivimos del día a día y llevamos resultados positivos desde 2018 y hay muchas niñas con medallas nacionales, que es algo muy importante porque somos el deporte con más licencias femeninas en España. El nivel es alto y hay muchos clubes como en Cádiz, que hay 17 en total. Eso ya lo dice todo y en los Nacionales existe mucha competencia. La directiva del club hemos sido antiguos gimnastas y vemos desde fuera todo lo que hemos conseguido, por lo que es para estar orgullosos porque el club casi desaparece hace no mucho. Tener tantas gimnastas es el mejor resultado, no cabe duda”.

Por último, Ana Rincón ha agradecido al Ayuntamiento su total apoyo en cuanto a las instalaciones, dado que “podemos entrenar en El Charro y el Lazarillo, ya que nuestras gimnastas de alta competición entrenan cuatro horas al día cinco veces a la semana y estamos contentos por ello”, mientras que ha aclarado que “lo que se podría mejorar en el futuro y sería maravilloso es que cuando vamos a las competiciones hay una tarima debajo del tápiz, aunque nosotros solo la usamos en ellas y no lo tenemos entrenando. Nos encantaría tener eso, pero recalco mi agradecimiento al Ayuntamiento y eso ya sería la perfección”.