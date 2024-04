“El nuevo pabellón en Pizarrales va a ser uno de los proyectos estrella”

“Siempre que puedo y que los clubes me invitan voy, me gusta el deporte, verlo y disfrutarlo, así que estoy muy contenta”

El Ayuntamiento de Salamanca está invirtiendo 2,8 millones de euros en la reforma integral de la piscina municipal de la Alamedilla pero en este año llegarán también cambios a otras instalaciones de la ciudad, de las que hemos hablado con Almudena Parres, edil de Deportes.

¿Qué otros proyectos relacionados con las infraestructuras del deporte tiene previstos el Ayuntamiento para este año?

Vamos a cambiar los pavimentos de los pabellones de La Salud y del Río Tormes, se va a poner nuevo césped artificial en el Rosa Colorado, y en ese complejo también se van a arreglar las tres pistas de tenis que hay, ya que solo se estaba usando una. Además, están previstas intervenciones en las piscinas del Helmántico, por una parte, en el vaso de la piscina de los niños, y, por otra, también en materia de accesibilidad y en la playa de la grande de la piscina más de adultos. Por otro lado, se van a arreglar los vestuarios del Tori, y la cubierta del anexo al pabellón de Würzburg, por citar algunas. Estamos haciendo un gran esfuerzo desde el Ayuntamiento para acometer todas estas mejoras, seguimos trabajando para reformar y para actualizar las instalaciones deportivas.

También este año se espera concluir la redacción del proyecto de un nuevo pabellón en la ciudad, en la zona de Pizarrales

Efectivamente es una propuesta que llevaba nuestro alcalde, Carlos García Carvayo, en su programa electoral, va a ser uno de los proyectos estrella desde el Ayuntamiento, para cubrir esas necesidades de tanto de entrenamiento y de competición de diversos clubes. Actualmente estamos redactando ese proyecto.

Seguro que tienen buena relación con Jorge Recio, presidente del CB Perfumerías Avenida, que fue también concejal de Deportes, ¿si ese proyecto avanza y fuera más grande que el pabellón de Würzburg, podría ser interesante para un equipo como el perfumero?

Sí claro, va a estar abierto para todos los clubes de Salamanca como el resto de instalaciones deportivas, es verdad que está más orientado al deporte base, a entrenamientos y a competiciones de esas categorías y no de un equipo de primer nivel como es el Avenida que tiene su pabellón, el de Würzburg, en el que hemos hecho reformas y vamos a seguir haciendo mejoras.

Entonces, ¿no se sabe la capacidad de espectadores que tendría, o sea si mejoraría a Würzburg en ese sentido?, porque en algunos partidos a Avenida este pabellón les queda un poco limitado.

Sí, estamos valorándolo y recogiendo, a través de los clubes, las necesidades que tienen y una vez que estudiemos qué necesidades hay de público y lo que suelen tener los pabellones y las competiciones pues así actuaremos.

Hablando de instalaciones deportivas, el Consistorio ha realizado mejoras en el campo de fútbol Reina Sofía. Después de la experiencia que hubo el partido ante el Barcelona en la Copa del Rey, hace unos meses, ¿van a avanzar esas mejoras y sobre todo de ampliación del aforo, es decir, del graderío?

Esas instalaciones como sabes están cedidas por la Diputación, no son nuestras, y se han hecho muchas mejoras ya, se ha invertido mucho dinero y además en tiempo récord. Ahora mismo la directiva de Unionistas nos planteó una idea que tenía y nosotros le dijimos que la cuantificara, que la llevara al papel, y ya la valoraríamos, si fuera una ampliación del Reino Sofía.

El club blanquinegro también está preocupado por los accesos, ¿se podrían mejorar o eso supone muchos trámites y es complicado?

Este tema es más complicado porque los terrenos colindantes por donde podrían pasar esos accesos tampoco son del Ayuntamiento, son sobre todo de la Diputación, entonces también tendríamos que valorarlo.

Ya para terminar, díganos su sensación personal después del tiempo que lleva en esta concejalía. ¿Cómo está siendo su experiencia?

Pues muy positiva, se trabaja muy duro en esta sección, por ejemplo, los técnicos que sacan adelante programas tan fundamentales para este Ayuntamiento como son los Juegos Escolares, las Escuelas de Promoción Deportiva o el deporte para todos como instrumento para adquirir hábitos saludables. Lo valoro de una forma muy positiva, lo mismo que nuestro trabajo con todos los clubes, hay más de 112 y estamos recogiendo sus expectativas, sus proyectos.

Le gusta además el contacto con la gente, de hecho, en la anterior legislatura tuvo muchísimas reuniones con colectivos vecinales por todos los barrios.

Nosotros hemos retomado esos contactos y esa buena sintonía que ya hubo también con el anterior concejal de Deportes, con Javier García Rubio, a esa buena relación yo doy todo mi apoyo, siempre que puedo y que me invitan o que quieren que esté pues allí voy, me gusta acompañarlos, me gusta el deporte, verlo y disfrutarlo, así que la verdad es que estoy muy contenta.