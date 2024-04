Eduardo Vázquez: “Actualmente hay mucho antigitanismo en Salamanca”

Eduardo Vázquez trabaja como agente intercultural en la Fundación Secretariado Gitano. Es, tal y como explica, la “primera cara” que recibe a las personas cuando se acercan a la organización. Trabaja en la difusión de los programas de la Fundación y también en la captación de nuevos participantes. Acompaña, informa y orienta con el objetivo de la promoción integral de la comunidad gitana en Salamanca. A sus 24 años recuerda haber sufrido antigitanismo desde siempre. “Creo que es algo con lo que vivimos día a día, y más si tienes un aspecto físico algo llamativo. Un ejemplo, tú entras a cualquier tienda en Salamanca y no puedes realizar tu compra o mirarte a gusto en el espejo porque siempre tienes a una persona detrás de ti. Yo no culpo a esa persona en concreto porque la gente suele tener unos estereotipos, unos prejuicios y hoy por hoy no pueden luchar contra ello. Lo tengo asumido. Espero y tengo ganas de que todo esto vaya mejorando, pero actualmente hay mucho antigitanismo en Salamanca”, se lamenta.

Eduardo explica que uno de los problemas que más afecta a las nuevas generaciones de gitanos es la brecha educativa. “Es lo principal. Actualmente, un porcentaje muy alto de los adolescentes no supera la enseñanza obligatoria. Eso acaba repercutiendo en su futuro de una manera directa o indirecta. Poco a poco espero que consigamos todos los objetivos”. Desde Secretariado Gitano trabajan para reducir esa brecha educativa. “Tampoco todo depende de nosotros. Obviamente, si un núcleo familiar no anima a ese niño o niña, no insiste y está encima de ellos para que estudien, es muy difícil”.

En el acceso a la vivienda de alquiler encuentran otra barrera considerable. “Conozco a gente que tiene su trabajo fijo y está buscando un piso de alquiler, pero cuando los propietarios ven algunos apellidos y saben que son gitanos, se lo niegan. El tema de la vivienda en Salamanca es muy complicado para todos, pero aún peor para los gitanos”.

El antigitanismo, lejos de reducirse con los avances sociales, sigue creciendo entre las generaciones más jóvenes, tal y como percibe Eduardo. Las redes sociales se han convertido en un espacio propicio para la difusión del discurso de odio contra las minorías étnicas. Tras la pantalla del ordenador y del móvil, los insultos y expresiones racistas se vuelven mucho más frecuentes. “Leemos comentarios súper despectivos, muy fuertes. Hay un momento en el que digo, bueno, vamos a cerrar esto porque no quiero seguir leyendo. Son comentarios muy racistas, no solo para la población gitana, sino también con la población marroquí. Vamos a peor”. Eduardo recuerda que entre los comentarios de los medios de comunicación digitales también se cuelan habitualmente expresiones muy racistas. “Si tú no llamas a ese diario digital y dices que quieres que eliminen el comentario, lo dejan pasar”.

Programas como Gypsy Kings no hacen sino perpetuar los estereotipos. “No veo nada positivo en ellos. De ninguna manera me veo representado. No vivimos así. Ellos están recibiendo una compensación económica, está todo actuado. En ningún momento eso nos beneficia, lo único que hace es estereotiparnos más y que la gente tenga aún más prejuicios”.

Las palabras ‘clan’ o ‘patriarca’ no están en su vocabulario, pese a que aparecen constantemente en los medios de comunicación asociadas a las personas gitanas. “No utilizo las palabras ‘clan’ o ‘patriarca’ de ninguna manera. Nosotros, por lo general, tenemos un círculo muy, muy fuerte, forjado en torno a nuestra familia, pero de ahí a decir que somos un clan… Tenemos respeto por los gitanos mayores, pero tampoco utilizo nunca la palabra patriarca”, deja claro.

Entre los valores positivos de la población gitana menos divulgados, Eduardo quiere resaltar la profunda solidaridad con las personas más vulnerables. “Nosotros vemos a alguien pasándolo mal de verdad y te aseguro que vamos a acercarnos a él y ayudarle en todo lo posible”.

Eduardo procura despejar de prejuicios la mirada de aquellos a quien se cruza en el camino. “No juzgues sin saber de esa persona, conócela y cuando lo hagas, seguramente tu pensamiento cambie”.

Fundación Secretariado Gitano

La Fundación Secretariado Gitano desarrolla todo tipo de acciones que contribuyan a alcanzar la plena ciudadanía de las personas gitanas, a mejorar sus condiciones de vida, a promover la igualdad de trato y a evitar toda forma de discriminación, así como a promover el reconocimiento de la identidad cultural de la comunidad gitana. En Salamanca ofrecen varios servicios dentro de las áreas de empleo, educación, vivienda y salud, como el acompañamiento para la escolarización, el apoyo escolar, la educación para adultos, la orientación y acompañamiento al empleo y el apoyo y acompañamiento en el acceso a la vivienda.