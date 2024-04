Unionistas se ve sobrepasado por el Dépor y Riazor (1-0)

Unionistas se ha visto sobrepasado por el Dépor y Riazor (1-0). Los salmantinos han perdido en Coruña por la mínima, aunque lo realista es que se han debido llevar un saco de goles por lo visto en el verde frente al gran candidato a subir a Segunda División.

En la alineación para un campo tan mítico, Dani Ponz ha hecho tres cambios con respecto al triunfo sobre la SD Logroñés y Slavy no ha sido ninguno de ellos. Asimismo, Iván Martínez ha estado en la portería; línea defensiva para Giménez, Ramiro, Erik y Ekaitz; en el doble pivote, Adri Gómez y Villar; las bandas han ido a parar a manos de Álvaro Gómez y Serrano; arriba, la reconocible dupla Losada - Etxaniz junto a 600 'locos' que se han desplazado a Galicia este fin de semana.

Con el balón en juego y un ambientazo en las gradas, el líder pronto ha presentado su hoja de ruta para hacer daño a los charros atacando por la banda izquierda, que ha contado con los cambios de Ekaitz y Serrano por Jon Rojo y Teijeira. Asimismo, Ramiro ha evitado que la cosa pasase a mayores y luego Barbero ha reclamado un penalti del capitán, aunque el colegiado no lo ha pitado. A partir de ahí, calentón del público con Fernández Buergo para el resto de la tarde. Posiblemente con razón.

Entre tanto, Mella ha continuado siendo un auténtico martillo pilón al irse hacia dentro e Iván Martínez le ha hecho una meritoria parada a Hugo Rama, que ha probado suerte desde lejos. Además, Giménez ha quedado herido por un golpe con la nariz contra la nuca de Balenziaga y ha empezado a sangrar, por lo que ha requerido de asistencia médica. No obstante, los locales han gozado de más ocasiones con llegadas que no han encontrado rematador con los pases de la muerte y Etxaniz ha dado el susto por una torcedura de tobillo al filo del descanso. Lo mejor del primer tiempo, el resultado.

EL FÚTBOL, JUSTO

Con el paso por los vestuarios, cambio de Rastrojo por Serrano y sopapo en forma de 1-0. En el 52', José Ángel ha chutado desde fuera del área y Barbero ha hecho de '9' para meter el pie. Imposible para Iván Martínez. Mazazo en toda regla, pero merecido siendo justos. Además, con el KO, Dani Ponz ha quitado al tocado Etxaniz por el pichichi Slavy.

En otro orden de cosas, el crack Mella se ha retirado del impoluto verde con molestias y el míster valenciano también ha aprovechado para hacer un doble cambio con Tur y Teijeira como protagonistas. Pese a ello, Iván ha tenido que salvar la diana de Pablo. Mientras, Ximo y Villares ha fallado ocasiones claras. 0 mejoría en los del Reina.

Finalmente, derrota clara que menos mal que no ha reflejado lo sucedido en el tapete con un flojísimo Unionistas, que no ha gozado de su mejor día -mal arbitraje incluido- y ya solo le queda pelear la Copa del Rey. Si no está Iván hoy... descalabro de época y su atajada bestial en el 94' lo ha manifestado. Toca volver a la realidad...

FICHA TÉCNICA

Dépor: Germán; Ximo, Pablo, Martínez, Balenziaga; José Ángel (Jaime, min. 88), Diego Villares; Mella (Davo, min. 60), Hugo Rama (Rubén López, min. 74), Yeremay; Barbero (Alcaina, min. 74).

Unionistas: Iván; Carlos Giménez, Ramiro, Erik, Ekaitz; Álvaro Gómez (Planas, min. 82), Adri Gómez, Villar (Tur, min. 63), Serrano (Rastrojo, min. 45); Losada (Teijeira, min. 63) y Etxaniz (Slavy, min. 53).

GOL: 1-0, min. 52: Barbero.

ÁRBITRO: Carlos Fernández Buergo (Asturias). Amarillas para Balenziaga, José Ángel, Alcaina; Adri Gómez y Tur.

ESTADIO: Riazor. 26.566 espectadores.