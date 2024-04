Santolino acaba en el hospital tras una fuerte caída que le deja incosciente

Lorenzo Santolino ha terminado su participación en el Ultimate Rally Portugal pasando por el Hospital tras sufrir una fuerte caída durante la última etapa. El salmantino, que defendía la séptima plaza general, se accidentó a alta velocidad en el primer tramo del día y tuvo que ser trasladado para realizarle pruebas, que resultaron tranquilizadoras.

La quinta y última etapa del BP Ultimate Rally Raid Portugal suponía la despedida de una carrera en la que Santolino retomaba su programa de competición este año mirando al Dakar 2025. El salmantino empezó bien y está satisfecho con el ritmo demostrado especialmente en la etapa del sábado y, a pesar de algunos incidentes como la parada de motor que sufrió al cruzar una gran balsa de agua, estaba contento con el rendimiento de la moto y con el suyo personal.

La última etapa discurría este domingo con salida y llegada a Grândola, con 102 kilómetros divididos en una especial y en un último paso por el recorrido de la prólogo inicial del miércoles.

El salmantino defendía la séptima plaza de la general. Salía a pista a las 9 de la mañana y como noveno piloto en entrar en competición, sin embargo su jornada se iba a truncar pronto. Antes del primer punto de control sufría una fuerte caída en una pista rápida al tocar una raíz semienterrada a alta velocidad, cerca de 130 km/h. En el golpe perdió el conocimiento, pero logró recuperarse y reiniciar la marcha, pero su moto había sufrido importantes desperfectos y no pudo continuar.

Fue posteriormente evacuado por la organización a un hospital para hacerle pruebas y descartar grandes lesiones, aunque con un fuerte dolor en las costillas. No podía terminar la carrera que abandonaba tras cinco días de competición. La victoria en la especial del día fue para Adrien Van Beveren (Honda) por delante de su compañero de marca Schareina y Buhler (Hero); la general ha sido para el valenciano Schareina que vuelve a anotarse una victoria en el Mundial.

“Estoy bien, me han hecho ya escáner y radiografías por descartar lesiones porque me he caído bastante rápido y tengo un fuerte golpe en el tórax. Aparentemente no hay nada, es por descartar tras el impacto”, ha comentado Santolino.

“Me he caído en una recta, en un cortafuegos entre pinares, había una raíz que ha ido saliendo con el paso de las motos y cuando he pasado yo ya estaba más desenterrada, pero no se veía. Me he caído a bastante velocidad, no sé, quizás unos 130 km/. La moto se ha roto bastante, me he quedado como un minuto sin conocimiento, al despertarme estaba bien, he intentado continuar pero no podía contiuar, me he caído otra vez al estar rotas las tijas. Al rato me han empezado a doler las costillas y he venido a hacerme un chequeo”, ha ccomentado.