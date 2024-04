Ubicaciones y accesibilidades.

Visita "municipal" a la remodelación de una plaza en El Zurguén.

Hace años tuve una interesante controversia con un querido amigo sobre la importancia de la ubicación de servicios públicos, buscando garantizar la mayor accesibilidad a sus usuarios. Una de las conclusiones fue la necesidad de bajarse el diseñador del coche y vivir la realidad de todos los residentes del lugar. Estaba relacionada con el conjunto de barrios trastormesinos, todavía una serie de unidades mal soldadas entre sí y separados en dos partes por el Valle del Zurguén. Esto viene a cuento por la eterna queja de sus residentes sobre la carencia de servicios públicos, y la pasmosa facilidad de administraciones cercanas en concebir la zona como un todo. Es cierto que suponen en torno al 15% de la población de la ciudad, pero a lo largo de 4’5 km no bien comunicados entre sí. En su momento se perdió una gran oportunidad de tener un lugar equidistante y bien comunicado con todos los barrios, tras cederse una parcela pública a una residencia de mayores privada.

Visita "municipal" al nuevo centro para mayores en Chamberí.

Esta semana el Ayuntamiento “ha concluido la construcción del nuevo centro municipal para personas mayores en Chamberí, que cubre la necesidad existente de un espacio físico en los barrios trastormesinos, donde actualmente residen más de 4.000 personas mayores de 65 años.”, explica la correspondiente nota municipal. Más adelante respecto a su ubicación “una zona conectada con el resto de la ciudad a través de cinco líneas del servicio de transporte urbano”, obviando que ninguna con los barrios más allá del regato del Zurguén excepto El Arrabal. No se informa de ninguna futura línea de autobús urbano cubriendo esta carencia, dadas las limitaciones de movilidad de muchos mayores, como comentamos cuando se presentó el proyecto.

Concurso para diseñar el Centro de Salud del Zurguén.

En estas reaparece el archiprometido con la boca pequeña Centro de Salud para el barrio de El Zurguén, insistiendo en el estancamiento de su población lejos de las expectativas. Es un barrio construido en su mayoría sobre suelo público y concebido en especial para viviendas de protección oficial. Originariamente, finales de los 80, eran 5 polígonos con 3.600 viviendas. Uno de ellos sorprendentemente sobre la calzada romana (BIC desde 1931) paralela a la carretera de Vecinos. Hasta el momento se han creado los Polígonos A y B junto a la carretera de Béjar, con 2.200 viviendas donde residen unas 6.000 personas según las autoridades.

Polígonos en El Zurguén según el Avance de marzo de 1988. Abajo el situado sobre la calzada romana protegida desde 1931.

Por la contrariedad de la calzada modifican el resto de polígonos, aprobando la nueva distribución en 2009 y el Proyecto de urbanización en 2010. Son 2.492 viviendas, 1.945 adjudicadas a la Junta y del resto una parte al Ayuntamiento. Desde entonces no se ha movido nada más para sumarlas a las construidas, y alcanzar los 17.00 habitantes esperados por la Junta, a 3.6 personas por vivienda. Aunque el nivel de viviendas en uso y su ocupación es ciertamente alto, esa cifra parece excesiva incluso cuando se concibió el barrio. En el centro siempre ha estado reservado un espacio para el Centro de Salud, nunca tenido en cuenta. Se desconoce el motivo por el cual no se hafinaliza el barrio y así cumplir las expectativas, vista la recuperada vivacidad inmobiliaria.

Nueva distribución, concentrando las viviendas que faltan al sur de la Carretera de Circunvalación.

La última ocurrencia, tras ese argumento del estancamiento de la población cuyo aumento no se quiere promocionar con vivienda pública, es construir un nuevo centro “multibarrio” junto al Cuartel de la Guardia Civil. Según el alcalde, ¿trasunto de Delegado bis de la Junta?. En una parcela integrada en su momento en el Hospital Psiquiátrico, luego afectado por aquella lejana perversión de las transferencias de edificabilidad. Tras las varias reformas del Centro de Salud Casto Prieto, la última en curso, bien ubicado para su área natural de influencia, pero no con el Zurguén. Es de suponer que, llegado el momento, acercaran a los usuarios más mayores al nuevo multibarrio modificando alguna línea de transporte público. El Zurguén cumplió 25 años sin centro de salud accesible, ¿cuánto tardará en cumplirse la nueva promesa?. A lo mejor no solo hay Renfes ferroviarias.

Barrios y ubicaciones de Centros de Salud y de Mayores de Chamberí en el Transtormes.