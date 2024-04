Santolino termina noveno: funde su neumático y se retrasa en Portugal

Lorenzo Santolino (Sherco) se ha dejado ver en los mejores puestos en la cuarta etapa del Ultimate Rally Portugal este sábado, en el que ha marcado buenos tiempos hasta que ha sufrido desgaste de su neumático trasero. El salmantino ha terminado con el noveno puesto tras haber estado a menos de un minuto del mejor tiempo y se mantiene séptimo en la general provisional de la última prueba del Mundial que se disputa en Europa este año.

La cuarta etapa del BP Ultimate Rally Raid Portugal ha discurrido en buena medida por España, en la provincia de Badajoz, en medio de una vegetación crecida por las lluvias de las últimas semanas, pero con las pistas todavía algo embarradas en algunas zonas. Nada que ver con el viernes, cuando Santolino vio como se paraba su moto al atravesar una profunda poza de agua, lo que le costó bastante tiempo. El puesto en la tercera etapa le llevaba atrás en el orden de salida lo que le daba cierta ventaja este sábado para enfrentarse a los 253kilómetros de la etapa entre Grândola y Badajoz, con otros tantos de especial.

El salmantino arrancó muy enchufado y marcó el cuarto tiempo en los dos primeros parciales aprovechando la posición y las marcas que dejaban los diez pilotos que habían salido por delante a la pista. Sin embargo, a partir de la mitad del recorrido ha empezado a perder algo de ritmo al sufrir el desgaste prematuro de su neumático trasero, lo que le ha restado agarre en los últimos cien kilómetros, ya con el terreno más embarrado. Además, ha parado a auxiliar a un piloto.

El salmantino ha sido noveno en meta a 3.49 del ganador de este etapa, el local Antonio Maio (Yamaha). En la general, Santolino es séptimo a 17.55 de Toscha Schareina (Honda) y tiene alguna posibilidad de ganar puestos el último día. Scharein se jugará la victoria el último día con 4 minutos de margen sobre Buhler (Hero) y los locales Santos y Maio algo más lejos.

“Una etapa muy bonita, me la he pasado muy bien con mucha gente animando, lástima que he apretado al principio en zonas rápidas y he fundido la rueda. En la segunda parte más sinuosa, con zonas de barro, he rodado como he podido los cien últimos kilómetros”, ha comentado el piloto que también se ha parado a auxiliar a Pablo Quintanilla, que se ha caído.

“Contento con el buen ritmo del principio, pero una lástima de haber llegado con el neumático tan dañado al final y no haber podido terminar con un buen tiempo la especial”, ha dicho. Este domingo, la última etapa con 102 kilómetros en Grândola con otros 42 de enlace.