“Debemos valorar hasta donde pueden participar personas con menos condición física para llevar encima un paso. El análisis debe ser de todos”

Tras una Semana Santa para la historia, días que ni los mas antiguos recordaban por su crudeza y la imposibilidad de salir a las calles de gran parte de las procesiones, con cinco desfiles de los once habituales, el presidente de la Hermandad de Cofradías peñarandinas realizaba una primera valoración en elespacio de Tertulia en Cope Peñaranda.

Moisés Pérez aseguraba que “aún no hemos podido reunirnos para realizar un balance oficial…pero ha sido una Semana Santa atípica, cargada de sufrimiento y lágrimas. En la vida he conocido una semana así y con todo, agua, nieve, granizo…”

“Creo que todo es mejorable” afirma Moisés, sobre las pocas procesiones que finalmente pudieron salir a la calle este año, haciendo un especial hincapié en el Santo Entierro, desfile sobre el que ha existido una gran polémica vecinal y del que explicaba que “yo no lo he visto, voy en esta procesión y en la parte de atrás. Pero creo que hay pasos que tardan mucho en salir…el año pasado salió muy bien, pero este…quizás también influía el animo y la ilusión de la gente, aunque eso no es justificación alguna para ello”.

“Pienso que debemos valorar y pensar hasta donde pueden participar personas que a lo mejor no tiene la fuerza y las condiciones físicas para poder llevar encima un paso…yo no puedo meterme debajo de un paso y lo mismo valgo para otro oficio” detalla Moisés, mientras añade que “hoy se están imponiendo las mujeres para llevar los pasos y creo que no es una solución. No soy machista para nada, pero una chica de 18 o 20 años no tiene la fuerza necesaria para llevar una imagen…tienen la inteligencia y valores superiores, sin duda, pero no la fuerza…si restamos la fuerza y son menos los que tiran de ese paso todo supone un retraso. Se que es muy duro lo que estoy diciendo pero creo que así” afirma.

Para el máximo responsable de las cofradías, “tenemos que evaluar mucho cada procesión y ver las cargas que llevamos cada uno para poder organizar realmente cada una y cuadrar los tiempos…si uno tarde 15 minutos en salir y el siguiente va en ruedas, se debe de combinar uno y otro para que no pasen cosas como las del viernes santo”, algo a lo que añade su especial felicitación a las diferentes Juntas de Gobierno de las cofradías por su especial responsabilidad a la hora de suspender las procesiones debido al mal tiempo, algo que amplía a los cofrades y fieles por arropar cada acto en las oraciones desarrolladas tras la cancelación.