Alertan sobre el incremento de quejas ciudadanas por la proliferación de viviendas turísticas

FEVESA pide al Ayuntamiento que las regule, ya que "es raro el fin de semana que la Policía no tiene que levantar más de un acta por las infracciones" en estos alojamientos

La Federación de Asociaciones de Vecinos de Salamanca (FEVESA) ha expresado una vez más la "preocupación que tienen los ciudadanos con el tema de los apartamentos y viviendas turísticas, que han proliferado y que nadie controla porque no hay ninguna ordenanza, solo un borrador en un cajón desde hace bastantes años".

En este sentido, explican que "a todas aquellas vecinos que venían a pedirnos ayuda, le hemos explicado qué hacer para intentar protegerse, si en futuro les llegaba alguna empresa o si alguien quería montar allí su propio apartamento turístico y en esas estamos. Pero las cosas se han ido todavía poniendo peor, hay más gente que sigue protestando e hicimos un estrito para el Ayuntamiento y la Junta de Castilla y León pidiéndoles que, por favor, pararan todas las licencias desde ese momento hasta que se aclare la situación de los pisos y viviendas turísticas".

Solicitan medidas legales

La intención de FEVESA es hacer un mapa para localizar estas viviendas, por lo que le pedirán al Consistorio qué licencias han sido concedida, ya que en el caso de la Junta se puede acceder a ello a través de la web. "Y a partir de ahí habrá que tomar las medidas legales, porque son muy rentables para él que las consigue y las mueve, a costa del bienestar y la seguridad de los ciudadanos".

En este sentido, la Federación de Asociaciones de Vecinos de Salamanca argumenta que "es raro el fin de semana que la Policía no tiene que levantar más de un acta por las infracciones en las viviendas y pisos turísticos de los jolgorios, las voces y las peleas que hay en ellos". Por ello, señalan al Ayuntamiento como máximo responsable y exigen que "esas licencias, si no se han parado, que nos tememos que no se han parado, se paren".

Del mismo modo, solicitan que el Consistorio hable con las dos partes que tienen algo a decir: los ciudadanos y aquellas empresas que se dedican a este fin.

Por otra parte, recordaban que en otras ciudades se han tenido que trasladar vecinos del centro por este modelo turístico. "Lo que nos interesa es que esta situación ahora mismo se paralice, y que se busquen responsabilidades. Fevesa no está en contra de que haya apartamentos y viviendas turísticas, pero con un orden, con sentido, no con sobresaturación como está sucediendo", concluían.