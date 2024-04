"No sabemos lo que nos depara el futuro, pero queremos que sigáis estando presentes cuando se produzca el cambio de testigo"

Buenas tardes a todos, lo primero, gracias por habernos hecho un hueco en vuestras agendas para compartir este día tan especial y emotivo con nosotros. Veo muchas caras desconocidas, pero sé que cada uno de vosotros tiene protagonismo en esta historia que ya acumula nada más y nada menos que 40 capítulos.

Hoy la palabra que más vais a escuchar de nuestra boca es “Gracias.” Gracias por venir desde tan lejos, gracias por haber asistido ó gracias por haber aguantado todo este tiempo con nosotros (sabemos que a veces no es fácil).

Hoy es un día en el que toca echar la vista atrás y, como han dicho antes mi padre y Joaquín, también de agradecer. Lo primero a sus esposas e hijos por la comprensión constante, ya que les ha tocado pasar más tiempo entre cajas y clientes que con ellos. Nunca olvidéis que habéis sido y sois su mayor apoyo.

Otro eje fundamental para nosotros son todos y cada uno de nuestros compañeros y compañeras. Vosotros nos habéis demostrado que se puede tener otra familia sin lazos de sangre. Gracias por haber estado siempre a pie de cañón, vuestra constancia y esfuerzo nos han permitido avanzar en el camino.

Gracias a todos nuestros proveedores por haber venido desde distintos lugares para darnos a conocer un poco más sus materias primas. Con vuestro granito de arena, sabíamos que el éxito de esta humilde feria estaba asegurado.

A todos vosotros, nuestros clientes, más que las gracias por estar hoy aquí, os las tenemos que dar por seguir con nosotros los otros 364 días del año. Intentaremos dar lo mejor de cada nosotros en el día a día para que estas relaciones duren muchos años más.

Muchas gracias también a las autoridades, Ayuntamientos, miembros de la cámara de comercio, escuelas de hostelería y medios de comunicación por querer ser testigos junto con nosotros de este aniversario. Tampoco quiero olvidarme de Alba, de la 8 Salamanca por el respaldo de esta tarde, ni de Alberto de Morán de Coca Cola, que no ha dudado en echarnos una mano y el cuerpo entero para que este evento fuese perfecto.

Perdonad que no me haya presentado antes, soy Paula, la hija mayor de Ángel, pero muchos de vosotros me conoceréis como “la chica de la oficina”. Apenas llevo unos añitos entre los tejemanejes de la empresa y por ello, me siento un poco pequeña cuando oigo el número de años que mi familia lleva luchando para conseguir todo lo que tenemos hoy.

Y es que, aunque prácticamente me he criado escuchando y viendo matices del negocio, realmente no he sido consciente del tiempo, esfuerzo y dolores de cabeza que todo esto conlleva hasta que no he estado dentro.

Así que hoy el “gracias” más grande de todos va para mi padre y mis tíos, por no haber tirado la toalla en ningún momento, por haber dedicado casi la mitad de una vida a un proyecto sin perder la ilusión del primer día. Aunque no os lo digamos todos los días, nos sentimos muy orgullosos de vosotros, sois los mejores maestros y nuestro mayor ejemplo de constancia y esfuerzo.

Muchos de vosotros sabéis lo que implica empezar un proyecto desde cero. Podríamos decir que es como tener un hijo: cuidas todos los detalles antes del nacimiento para que todo sea perfecto, finalmente lo ves nacer y parece que la vida se tiñe de rosa porque has cumplido un sueño, lo cuidas con cariño y esmero a pesar de las noches en vela y cada día lo ves crecer gracias al tiempo y esfuerzo dedicados. Y por supuesto, nunca deseas verlo morir. Papá, Joaquín habéis hecho las cosas bien, solo hay que ver el hijo cuarentón que habéis criado y cuidado con tanto esmero.

Mis primos, mi hermano y yo, como segunda generación, nos sentimos privilegiados porque sabemos que la oportunidad que nos habéis brindado no está al alcance de todo el mundo, pero también somos conscientes del gran reto que tenemos: luchar por mantener el legado y a la vez intentar abrir nuevos horizontes como vosotros habéis hecho.

Vivimos en un mundo competitivo que está en cambio constante, pero nos sentimos respaldados y seguros con vosotros a nuestro lado, porque, no nos engañemos, dentro de 20 años seguiréis fichando en la oficina, aunque cambiéis el bolígrafo y la tablet por un bastón y una boina.

No sabemos qué nos deparará el futuro, pero lo que sí tenemos claro es que queremos que todos vosotros sigáis estando presentes cuando se produzca el cambio de testigo en esta empresa porque entre todos conformamos los ejes de una rueda que lleva cuatro décadas rodando.

Así que, de nuevo, muchas gracias a todos los aquí presentes y a los que no han podido estar, os pedimos que sigáis a nuestro lado como hasta ahora porque, os aseguramos, que todavía hay Tejedor para rato.

¡Muchísimas gracias y a por otros 40 años!