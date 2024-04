Jehu descarta a Caramelo para el Burgos B - Salamanca UDS: "Es un escenario que dominamos más nosotros el de la presión que el Ávila"

Jehu Chiapas, entrenador del Salamanca UDS, ha comparecido en rueda de prensa para hablar del partido frente al Burgos B.

A 2 del líder: "Creo que afortunadamente nosotros nunca dudamos de que podíamos recortar distancias. Ir ganando partido a partido nos podía acercar. Hay que generar dudas y presión, partimos de la humildad ante un equipo complicado. Debemos pensar en lo nuestro. Ojalá que aún no hayamos llegado al mejor momento, hasta ahora es posible que sí. Hemos mejorado en resultados y hay capacidad para mejorar, todo va de gustos. Hay que ganar para ser primeros, lo llevamos diciendo desde enero".

Caramelo: "No creo que viaje. Podría hacerlo, pero sería mucho riesgo. Para la siguiente semana tendría que estar. Todos están al 100%, pero igual a los viejitos les cuesta más recuperar".

Apercibidos: "No nos podemos dar el lujo de gestionar en ese sentido y todos los rivales son complicados".

Ruido mediático: "Somos un equipo que siempre funciona mejor bajo presión. La presión nos hace ser bravos y el Salamanca desde siempre ha tirado hacia arriba cuando todo el mundo dice que no puede. Es un escenario que dominamos más nosotros el de la presión. Tratamos de aislarnos del ruido mediático. Pase lo que pase no seremos líderes este fin de semana. ¿Nervios en ellos? No lo sé... llevo tiempo acá y siempre fue todo mediático. Lo normal es que el Ávila se haya dejado puntos, nosotros hemos conseguido muchos".

Once: "No es complicado y empieza a haber molestias o tarjetas. Habrá oportunidades para todos, pero hemos encontrado una estructura. No debe haber bajones en el equipo".

Martín Galván: "Está bien y va en su recuperación. Ha ido a AFE a hacer rehabilitación para tener mejores cuidados y por eso no se le ha visto".

Jornada de perder puntos: "Lo es para cualquiera. Todos los rivales sacan puntos y son las jornadas más duras de la temporada".

Primero: "Me veo ganando el sábado, no primero. No depende de mí".