Nacho Martínez: "¿Mi carácter tranquilo? Me hace un poco de gracia... comentar cosas en base a la personalidad es algo arriesgado"

Nacho Martínez, entrenador del Perfumerías Avenida, ha atendido a SALAMANCArtv AL DÍA en una entrevista en la que ha hablado de toda la actualidad del club tras ponerse primero en Liga regular.

Sensaciones: "Estamos contentos porque vamos en el camino de conseguir un objetivo muy importante para el club como es el de ser primeros en Liga regular y conseguir la plaza en Euroliga".

Próxima Euroliga, vital: "Todo el mundo sabe que es la mejor competición de clubes a nivel europeo y Perfumerías Avenida lleva mucho tiempo participando en ella, por lo que es sumamente importante estar. Es un atractivo para configurar la plantilla, pero también para competir al máximo".

Primero en Liga: "Lo que me dice es que el trabajo que estamos haciendo es bueno. La implicación y el compromiso de las jugadoras es alto, no es nada fácil conseguir ser primero en la Liga regular por el nivel que presentan el resto de equipos. Aún quedan partidos para acabar y estamos contentos".

Copa de la Reina: "El partido de semifinales que jugamos contra Casademont Zaragoza estuvo marcado por un primer cuarto que fue malo por nuestra parte, ellas lo aprovecharon y no fuimos capaces de remontar. Competimos muy bien el resto de cuartos, pero no fue suficiente. Se trató de una decepción para nosotros e hicimos frente común entre todos los miembros del equipo para pasar página e irnos a retos siguientes".

Su trabajo estos meses: "Estoy muy contento porque el trabajo está siendo bueno, igual que el compromiso y la implicación de las jugadoras. Esto es cosa de todos, también del staff; los resultados ahí están. Es un éxito del club".

Carácter tranquilo: "Comentar cosas en base a la personalidad de la gente es algo arriesgado, ¿no? No tengo el gusto de conocer a todo el mundo que opina de una manera contraria o que critica, pero es mi forma de ser. Soy una persona más analítica y reflexiva en todo lo que hago, siempre he sido así. Mi personalidad es así, aunque eso no significa que no tenga pasión por lo que hago o no tenga carácter. No son cosas incompatibles, me hace un poco de gracia... no entro a valorar mucho más, simplemente me hace un poco de gracia. La personalidad de cada uno es simplemente eso".

Jugadoras: "Las veo bien y están haciendo un gran trabajo. El calendario nos lleva a un esfuerzo máximo y el sacrificio es importante. Tenemos que ir de un lado a otro y es cansado, aunque el equipo está físicamente bien más allá de ese lógico cansancio. Debemos mimarlas para que lleguen en condiciones óptimas a cada partido y su compromiso es máximo".

Motivo de firmar solo hasta final de temporada: "Tanto para Jorge como para mí, la manera más tranquila de afrontar las cosas era la de no meternos presión para nada a medio plazo. Él entendió perfectamente que era una buena fórmula y yo también. En el proceso veríamos si podíamos continuar trabajando juntos y yo estoy encantado en este club. Me hizo muchísima ilusión que me llamara para contar conmigo y eso me lo llevo para siempre".

Seguir el año que viene: "Hay que hablar y estoy encantado en Salamanca. La gente me trata muy bien y el presidente también. Me ha dado cariño y me valora, que es algo que aprecio al máximo como entrenador. Estoy contento con el staff y las jugadoras, igual que con el propio club. Avenida tiene mucha historia y es un honor ser su entrenador. Hablaremos, hablaremos tranquilamente y ver lo que depara el futuro".

Favorito a ganar la Liga: "Tengo que meter a Perfumerías Avenida en esa terna de favoritos, creo que no solamente por calidad de las jugadoras, sino porque nos lo merecemos por el trabajo realizado hasta ahora. Valencia está a un buen nivel, pero también digo que Zaragoza es buen equipo. Son rivales de gran nivel, igual que Girona y todo el mundo intentará estar en esa final de Liga para ganarla, no cabe duda".

Ganar un título para acabar con la sequía: "Sería un honor el poder ofrecer a este club y su afición, que es grande e importante, un título. Ojalá pueda formar parte de la historia de haber ganado en Salamanca".

Afición: "Nos muestra cada día su apoyo y es un jugador más que tiene este equipo. Nos da fuerza cada día y solo les puedo decir que sigan apoyando".