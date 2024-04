Covid persistente: diez preguntas y respuestas

Síntomas, causas, prevención, tratamiento... la OCU responde a lo que se conoce y lo que no sobre este tipo de infección que se prolonga en el tiempo

¿Qué sabes sobre la covid persistente? Como su nombre indica es un tipo de infección causada por el coronavirus, cuyos síntomas se prolongan en el tiempo, más allá de lo razonable. Pero son muchas las incógnitas en torno a esta nueva enfermedad heredada de la pandemia. Y los pacientes no deben ser olvidados, afirma la OCU.

Cuando se han cumplido cuatro años de la pandemia, seguimos hablando de covid. La covid persistente sigue siendo una gran incógnita en muchos aspectos: hay más hipótesis que certezas, no hay una prueba diagnóstica ni una solución definitiva… OCU te cuenta lo que se sabe y no se sabe al respecto, así como sus peticiones en defensa de los derechos de los pacientes.

Una covid que se prolonga en el tiempo

Está pasando: gente que no termina de recuperarse tras haber tenido la infección por el coronavirus. Se habla de covid persistente, pero esta enfermedad también ha ido recibiendo otros nombres: covid prolongado, síndrome de covid crónico, long covid (en inglés)… A diferencia de lo que ocurre en la mayoría de las infecciones por este virus (el SARS-CoV-2), en la covid persistente la gente no se recupera pasadas unas pocas semanas.

Aclaremos que quedan fuera de este ámbito los pacientes que debido a la covid están tardando en recuperarse porque han pasado por momento críticos y han quedado con secuelas tras haber estado ingresados en una unidad de cuidados intensivos, haber sufrido una trombosis, etc.

¿Hay mucha gente afectada? Se estima que entre un 10 y un 20 % de los que se contagian desarrollan covid persistente. Aunque la multitud de estudios que han aportado esas cifras son tan sumamente dispares, que en realidad la verdadero número de afectados se desconoce.

Covid persistente en 10 preguntas

Sobre la covid persistente se sabe qué tipos de síntomas puede causar y los factores que hacen que ciertas personas sean más susceptibles de padecer esta enfermedad.

1. ¿Cuáles son los síntomas de covid persistente?

Se han descrito más de 200 síntomas. Además, pueden ser de todo tipo según los sistemas del organismo que se vean afectados: generales, neurológicos, cardíacos, respiratorios, otorrinológicos, dermatológicos, oftalmológicos, endocrinos, gastrointestinales, urológicos, del sistema reproductor, musculoesqueléticos... Estos son los más comunes:

Además no siempre aparece el mismo patrón.en todos los pacientes: en unos predominan ciertos síntomas y en otros, son otros.

Por la evolución de los síntomas permite diferenciamos 3 grupos de pacientes:

Con síntomas permanentes, que a penas sufren cambios en los mismos.

Con síntomas que remiten y reaparecen. Su evolución es fluctuante y se combinan episodios de empeoramiento y mejoría.

Con mejoría lentamente progresiva.

2. ¿A quién afecta más ?

Contestar a esta pregunta no es fácil. La covid persistente puede ocurrir en cualquier persona, independientemente de la edad y de la gravedad de la fase aguda. Pero sí hay algunas certezas en este sentido:

No influye el haber estado o no hospitalizado: La covid persistente aparece tanto en pacientes graves que requirieron ingreso hospitalario, como en pacientes leves e incluso asintomáticos.

Se han identificado algunos factores que aumentan la probabilidad de sufrir covid persistente: sexo femenino, tener una o más enfermedades de base, como obesidad, diabetes tipo dos, hipertensión, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, etc.

3. ¿Cuál es la causa de la covid persistente?

A día de hoy no se sabe. Los expertos consideran que lo más probable es que detrás de la covid persistente no haya una única causa, sino varias y que posiblemente se produzcan de forma simultánea. Y no solo eso, sino que, además, los mecanismos involucrados en el origen de la covid persistente difieran entre los distintos tipos de pacientes.

4. ¿Se puede prevenir la covid persistente?

No, al menos por el momento. No hay una manera efectiva de prevenir la aparición de covid persistente.

¿Qué puedes hacer para disminuir las posibilidades de desarrollar covid persistente? Evitar (en la medida de los posible) infectarte de covid mediante las medidas que ya todos conocemos: lavarte las manos, usar mascarilla, mantener las distancias interpersonales, no pasar mucho tiempo en lugares cerrados y concurridos donde no haya ventilación...

5 ¿Vacunarse de covid-19 ayuda a disminuir la posibilidad de desarrollar covid persistente?

En personas que no se han infectado aún de la covid-19, la vacunación ayuda a evitar el desarrollo de la covid persistente, porque las vacunas ayudan a reducir las posibilidades de infectarse de covid.

Pero en personas que se infectan, a pesar de estar vacunados, se ignora si la vacunación podría ayudar a reducir la gravedad de la covid persistente.

¿Y qué pasa con los que ya tienen covid persistente?¿Vacunarse de covid podría empeorar sus síntomas? La mayoría de los estudios que han investigado esta cuestión muestran que la vacunación de covid no altera (ni a mejor ni a peor) la situación de estos pacientes. Al inicio de las primeras campañas de vacunación había un gran temor a que la vacunación en pacientes con covid persistente sobreestimulara su sistema inmune y esto, de algún modo, empeorara su situación. Sin embargo, actualmente, no hay evidencia de que esto ocurra.

6. ¿Hasta cuándo voy a estar con covid persistente?

No se sabe. Pero esto es lo que se ha observado en la mayoría de los pacientes y lo que cabe esperar.

Una lenta mejoría a lo largo del tiempo.

Que no haya una relación entre la gravedad de la fase aguda y la duración de los síntomas, ya que pacientes con covid leve pueden sufrir covid persistente de larga duración.

Que ciertos síntomas desaparezcan antes que otros. Por ejemplo, los escalofríos, la fiebre, las alteraciones del gusto y olfato desaparecen a las 2 o 4 semanas; otros, pueden durar meses: la fatiga, la falta de aire, los dolores musculares, los problemas de memoria y falta de concentración, etc.

A los dos años, tras una infección aguda por covid, pocos pacientes se recuperan completamente de todos sus síntomas.

7. ¿Hay una prueba diagnóstica definitiva para saber si se padece de covid persistente?

No. Ahora mismo no existe una prueba o grupo de signos, síntomas o listado de criterios objetivos que permitan confirmar o descartar que una persona sufre de covid persistente. Siendo este uno de los motivos por lo que las personas afectadas de covid persistente tienen tantas dificultades para que los profesionales sanitarios que les atienden den con el problema y por ende para que les tomen en serio.

8. ¿Existe tratamiento para la covid persistente?

Dado que no se sabe cuáles son las causas detrás de la covid persistente tampoco se sabe cómo atajarlas. Eso se traduce en que, hoy en día, no existe intervención terapéutica (ni farmacológica, ni no-farmacológica) que cure esta enfermedad. Es decir, no hay nada que elimine todos los síntomas al mismo tiempo y de forma definitiva. El tratamiento se enfoca en mejorar o aliviar síntomas uno a uno. Y también se intenta mejorar el estado de los pacientes para llevar a cabo actividades del día a día.

Desconfía de quienes te ofrezcan productos"milagroso" o pseudoterapias con la promesa de curarte si tienes covid persistente.

9. ¿Qué puedo hacer para manejar mis síntomas?

Mimarte en la medida de lo posible: cuidar tu alimentación, tu rutina de sueño, tu bienestar emocional… Y pedir ayuda cuando sientas que ya no puedes más. En España se han creado varias asociaciones de pacientes, como los Long Covid ACTS, en cada una de las comunidades autónomas. El nombre ACTS viene del inglés: Autonomus Communities Together Spain. Las personas afectadas pueden ponerse en contacto con ellas a través de las redes sociales o por correo electrónico. Los datos de contacto de cada asociación están disponibles en la web de REiCOP, la Red Española de Investigación en covid persistente: eicop.org

Si te manejas con el inglés (o puede activar la opción de traducción de Google al español) tal vez te ayuden los consejos para pacientes de la web del NHS, el Servicio Nacional de Salud británico.

10. ¿Es cierto que cada vez aparecen menos casos nuevos de covid persistente?

Es así, pero no se sabe por qué, como tampoco se sabe si este descenso de casos nuevos continuará o no en el futuro. Algunas hipótesis que se están barajando: ¿será por la inmunidad conferida por las vacunas? ¿O por la inmunidad que nos da el haber pasado la covid? ¿O porque las nuevas variantes del coronavirus no producen tanto covid persistente o tan grave?...

Los afectados merecen atención y cuidados

Lo cierto es que cuando han pasado cuatro años desde que la covid alterase nuestra vida y cambiara para siempre muchas cosas, sigue habiendo muchas personas cuya vida esta condicionada por el virus o las secuelas de la enfermedad. En OCU pensamos en ellas, y pedimos:

Si la covid persistente incapacita para trabajar debería reconocerse sin trabas como causa de incapacidad laboral; en los casos que sea necesario, debería contemplarse el grado máximo: la concesión de la incapacidad absoluta.

Si la infección fue contraída en el trabajo, también debería ser considerada como enfermedad profesional.

Que desde la sanidad pública se destinen suficientes recursos para cuidar de la salud de estas personas, para que puedan obtener un diagnóstico correcto, con unos circuitos asistenciales adecuados y con actuaciones coordinadas entre los distintos especialistas o profesionales implicados.

Se siga investigando sobre la enfermedad para que se vayan despejando las muchas dudas que todavía hay.

TEXTO, FOTO E INFOGRAFÍA: OCU