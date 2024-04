Carlos Valverde, sobre la continuidad de Asier en el Juvenil A del Salamanca UDS: "Yo diría que está cerca..."

Carlos Valverde, director de la cantera del Salamanca UDS, ha atendido a SALAMANCArtv AL DÍA para hablar de la actualidad del club. Además, el exjugador ha confirmado que la renovación de Asier Domínguez en el Juvenil A con ficha profesional está cerca, tal y como había adelantado este medio.

Dos ascensos ya en la cantera: "Es importante que el Infantil y el Cadete hayan logrado ya el ascenso para volver a las categorías en las que tienen que estar. Todavía quedan otros equipos que están jugándose subir o la salvación y esperemos que todo salga bien".

Importancia para retener jugadores: "Yo hace tiempo que estoy sorprendido porque en Salamanca siempre se ha ido llamando a los jugadores, pero nosotros hemos conseguido que los jugadores se queden. Claro que es importante seguir haciendo cantera y los ascensos ayudan, pero ya vimos este año como mucha gente decidió quedarse con nosotros".

Llamadas para irse a otro club: "No, no, no, a mí nadie me ha llamado".

Juvenil A: "Ha tenido una temporada con un poco de todo, pero la realidad es que ahora está en una posición tranquila. Sobre Navidades tuvimos esa salida de varios futbolistas mexicanos y costó un poco rehacerse, pero todo mejoró. Los jugadores que vienen de fuera tienen nivel".

Filial: "Sí que le puede estar costando esta temporada y sea el equipo que esté en una posición más delicada por el tema del descenso. ¿Si bajamos? Pues habrá que intentar hacerlo mejor el año que viene desde Provincial...

Asier Domínguez: "Es uno de los jugadores que más están llamando la atención en la cantera y está en el día a día del primer equipo, pero también ha marcado ya con ellos. ¿Su renovación? Ha tenido interés por parte de otros equipos, pero yo diría que está cerca. ¿Una ficha profesional? Los tiros irían por ahí... pero eso ya lo tienes que hablar más con Rafa (Dueñas). En ese caso se le ofrecería seguir en dinámica del primer equipo, hacer la pretemporada y tendría una compensación económica. Seguiría en el Juvenil A porque todavía es muy joven. Es algo que también se estudia con otros jugadores".

Futuro personal: "Tengo pensado seguir, pero tendremos que hablar. La cantera del Salamanca diría que está en un buen momento".