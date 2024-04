Toda profesión está sujeta a errores. El fútbol aún más…

El 2 de abril, en el diario Marca, aparece un reportaje curioso firmado por Enrique Corbella. “Raphaël Varane, jugador del Real Madrid de 2011 a 2021 y actual integrante de la plantilla del Manchester United, admite haber sufrido conmociones cerebrales en partidos, con consecuencias directas en su salud y en su rendimiento” (Declaraciones en Diario L’Equipe).

Ahora, con 30 años, el futbolista francés pide prevención a los futbolistas, expresando el peligro poco conocido de los repetidos impactos en la cabeza que pueden provocar ´microconmociones” cerebrales. Y recomienda no hacer más de 10 cabezazos por entrenamiento. Tomó conciencia de este peligro gracias al doctor Philippe Malafosse.

“Sí, he tenido varias conmociones cerebrales. Si repasamos tres de los peores partidos de mi carrera, hay al menos dos en los que había sufrido una conmoción cerebral unos días antes”. ”Contra Alemania en los cuartos de final del Mundial de 2014 y con el Real Madrid ante el Manchester City en los octavos de final de la Liga de Campeones 2020", reconoció.

Raphaël Varane explicó que tras la conmoción cerebral que sufrió en el Mundial de 2014 en el partido de octavos contra Nigeria terminó el encuentro “en modo piloto automático”. "Si alguien me hubiera hablado en ese momento ni siquiera sé si hubiera podido responder. No recuerdo el partido después de este shock", apuntó el de Lille (Francia)”. “En 10 años, nunca quise hablar de ello porque puede sonar como una disculpa y nunca quise que lo pareciera, porque no lo es".

(…) "Cuando sabes que las conmociones cerebrales repetidas tienen un efecto potencialmente fatal, te dices a ti mismo que las cosas pueden salir muy mal. En ese momento no era un hombre de familia, pero hoy, con 30 años y tres hijos, pienso diferente", se sincera el ex del Real Madrid.

Después de estas manifestaciones se puede concluir, en la actualidad, que “La conmoción cerebral lastró a Varane con el Madrid ante el City: "Esos errores insólitos no habían caído del cielo". (…) “defendiendo los colores del Real Madrid recuerda que sufrió un balonazo en un córner jugando contra el Getafe que le obligó a dejar el partido…” (…) “Me sentí sin energía preparándome para el partido de Liga de Campeones contra el Manchester City, pero no era consciente de que tuviera relación con el golpe…”

(…) “Seguí un protocolo de recuperación de cinco días sin mucho esfuerzo. Luego tuvimos unos días libres y recuerdo sentir un cansancio intenso, pero pensé que estaba relacionado con la descompresión habitual de final de temporada. Cuando reanudé el entrenamiento, aún no me había recuperado del cansancio ligado al shock que había sufrido... Quizás si hubiera hecho una prueba para evaluar mis capacidades de recuperación, habría pospuesto mi recuperación y entonces podría haber vuelto a jugar con un nivel de energía normal", explica. (…) “Lo sentí desde el calentamiento, me dije: despierta. Casi quería darme una bofetada”.

(…) “Raphael Varane cometió un gravísimo error en el minuto 9 de partido que supuso el primer tanto del Manchester City. El central francés recibió un pase de Courtois y, dentro del área grande, se durmió en los laureles. Gabriel Jesús presionó la salida del conjunto blanco y acabó robando el esférico a un Varane que no consiguió recuperar la posición. El brasileño cedió a Sterling que, fuera de marca, remató de primeras para marcar a placer. En la segunda parte no iba a mejorar la actuación de Varane. Antes de llegar al minuto 70 no supo despejar un balón que llegaba desde el aire. Con Gabriel Jesús acechando la posición del galo, Varane decidió ceder de cabeza y sin mucha fuerza a Courtois. El brasileño se adelantó y puso el 2-1”.

(…) "Quiero dar la cara porque esta derrota es mía, la tengo que asumir. Tengo mi responsabilidad en esta derrota. Lo habíamos preparado bien, pero los errores se pagan. Estoy triste por mis compañeros", dijo Varane tras el partido y sus dos errores.

Muchos jugadores juegan enfermos en los partidos, sujetos a fallos que tildamos de “garrafales” sin saber la esencia de lo ocurrido. La confesión del futbolista francés es tremenda, pero al fin y al cabo una realidad candente. Incluso podría suponerle la retirada deportiva actual por desconfianza a futuros fallos.

Actualmente, existe una norma reglamentada donde el árbitro, después de un golpe en la cabeza de un jugador, debe asegurarse que el estado del futbolista es correcto para iniciar el juego, aunque éste tiene la tendencia a querer entrar en juego de manera inmediata. Es posible que, después de esta sincera declaración de Varane, muchos jugadores tengan que contar sus propias experiencias con sucesos parecidos de los que nadie ha comentado nada hasta ahora.