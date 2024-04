Slavy, sobre Dani Ponz y sus pocos minutos con Unionistas: "La relación es buena, no hay nada malo que sacar de ahí..."

Slavy, jugador de Unionistas, ha atendido a SALAMANCArtv AL DÍA para hablar de toda la actualidad de su equipo.

Dos victorias seguidas: "Estamos contentos y sí que es cierto que en casa nos había costado, pero ahora hemos podido darle la vuelta el otro día. En el Reina debemos ser muy fuertes".

Su gol: "Me está tocando jugar menos y no es fácil, pero trabajo igual que siempre y estoy concentrado. El gol me sentó muy bien porque son 'ratitos' lo que tengo y le pude dar la victoria al equipo. ¿El penalti? Es dentro y sí que hay contacto, yo siempre supe cómo fue y lo tenía claro".

Falta de minutos: "¿El motivo? Es una pregunta para el míster. Yo estoy contento y tranquilo. Trabajo igual que siempre y soy el mismo, por lo que quiero ayudar. ¿Si me sorprende no jugar? Siempre quiero jugar, igual que todos. Ahora no estoy contando con los minutos que desearía, pero tengo ganas de seguir aportando y tendré más minutos seguro".

45 puntos: "Nos fijamos en el día a día con el partido a partido. La Liga es impredecible y no sabes lo que puede pasar. Vamos a por el objetivo de la Copa del Rey sumando de tres en tres".

Playoff real o irreal: "Nunca es imposible y estamos a ocho puntos, pero deberíamos ganar prácticamente todo. Es complicado, no imposible. Iremos poco a poco...".

Riazor: "Es una motivación extra y además va a venir mucha afición nuestra, que es un aliciente para ir con todo. Saldremos a demostrar nuestra valía sin ningún miedo al escenario...".

Titular en Coruña: "No lo sé... no sabría decirte. Siempre entreno bien para ser titular, es una pregunta más para el entrenador. Puntuar allí será buena noticia para Unionistas, pero queremos ganar".

Relación con Ponz: "Es una relación como con casi todos los compañeros y es la persona a la que tenemos que escuchar. La relación es buena, no hay nada malo que sacar de ahí...".

Seguir: "No he pensado nada aún y estoy centrado en Unionistas para terminar bien la temporada".