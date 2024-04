"Es importante que seamos nosotros/as los que demos voz", afirma una persona con TEA

Cada 2 de abril de 2024 se celebra Día Mundial de la Concienciación Autista, un día especial en el que confluye una idea en común: "enorgullecernos de ser lo que somos", afirma A.A.M., persona autista de la Asociación Asas. Pero antes de que se diga de que el TEA ( Asperger) y el Autismo son diferentes, que lo defiende el DSM-5, tendríamos que figurarnos que tenemos un punto en común la “exclusión”.

En este sentido, una persona con autismo, nos cuenta su historia. "Menos mal que esa exclusión es menos, ya hay gente que es consciente de que el autismo no es una enfermedad, de la definición de condición neurológica, pero aún hay problemas muy graves como la falta de medios para ayudar a la persona TEA en bares, cines o restaurantes ( bucle magnético) y de concienciación de la mente neurodivergente", explica.

Pero no es el único problema al que se enfrentan estas personas. "La gente infantiliza el concepto de ser autista o ser asperger, al menos la gente que he conocido, y no , no somos infantiles sino que somos personas que tienen una distribución neurocognitiva diferente a la mayoría de las personas que consideramos neurotípicas". Por eso, hay cosas que le "incomodan", y es que "las personas no aceptan hasta cierto punto estas diferencias neurológicas, las diferencias en las que posiblemente no nos acordemos de las cosas y que la gente se irrite y tengamos que decir siempre la excusita de “ay, no te he entendido” cuando a lo mejor la persona tiene que ser más directa o hablar de forma más tranquila, no hacer mansplainning que no somos bebés, sino dar directrices más concretas", detalla.

Todos estos problemas no tienen un origen en común sino que hay diferentes factores como la educación de los padres, la desinformación en épocas pasadas, el desinterés actual del sistema educativo de impartir verdaderas orientaciones o enseñar sobre el cerebro humano, no como un órgano sino como algo más. "El desinterés de los políticos para impulsar leyes que fomenten la inclusividad en las escuelas o universidades (que sí, que hay inclusividad, pero a la gente en esos momentos no les interesa eso), la falta de centros especializados en diagnósticos de personas Asperger TEA u otra condición neurológica".

Con el paso de los años ha habido cambios y avances, aunque queda por hacer. "Algo que ha cambiado, y es positivo , es que ya hay series de personas asperger", aunque explica que "siempre son estereotípicas, siempre una persona del género masculino con un interés restringido típico y tiene que buscar pareja (Atypical) o como el caso de Big Band Theory, que al menos es un poquitín más inclusiva, pero no está muy bien tratado el tema de Sheldon Cooper".

Por todo ello, "es importante que nosotros/as, personas TEA, seamos las que demos voz, las que digamos lo que sentimos, lo que defendemos que es mostrar nuestra personalidad verdadera, no usar mecanismos para ocultar nuestra personalidad y moldear la sociedad actual, que busquemos nuestro propio símbolo y no acogernos al típico símbolo del puzle, sino crear nosotros nuestro logo, nuestra identidad (que puede ser el logo del puzle si te identificas con él). Tenemos que agradecer a la gente de la asociación que lucha por nuestros derechos, que nos enseñan la verdadera idea de generar una sociedad inclusiva, de crear una generación reivindicativa contra las injusticias de años venideros", continúa.

"También agradecer a la gente que está interesada en profundizar en qué es esto del Asperger y de conocernos mejor, de vernos como las típicas personas introvertidas que están leyendo un libro en el patio mientras a lo mejor con su grupo de amigos le dicen: “ ay, eres el tímido” a darse cuenta de todo lo contrario, de que a lo mejor esta persona es más persona que con las que te rodeas".

"Agradezco el arduo trabajo y la paciencia que tenéis con nosotros, monitoras/voluntarios, porque nos ayuda a poner nuestro granito de arena para cambiar las tornas, para tener más seguridad y enfrentarnos a un mundo que nos ha excluido y obligado a ocultarnos".