El PP, sobre las nuevas gradas del Polideportivo: “Para solucionar un problema han creado otro. Han gastado dinero inútilmente”

Aseguran que "siguen vacías de espectadores a pesar de la inversión de 91.000 euros (el doble de los previsto inicialmente en los presupuestos participativos) para una obra que no cumple su objetivo"

El Grupo municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Peñaranda muestra su malestar con la situación que presentan las nuevas gradas del campo de futbol del polideportivo municipal Luis García, de las que aseguran, “siguen vacías de espectadores a pesar de la inversión de 91.000 euros (el doble de los previsto inicialmente en los presupuestos participativos) para una obra que no cumple su objetivo, que no es otro que el de poder ver los partidos con total visibilidad y resguardados de las inclemencias meteorológicas y que siguen sin estar operativas para los aficionados al fútbol”.

Las gradas, tal y como explican desde el PP, “fueron levantadas tan sólo un metro de su altura habitual, lo que sigue dificultando la visión completa de los partidos de fútbol que se disputan en el polideportivo municipal Luis García” y añaden que fue la alcaldesa de la ciudad, Carmen Ávila, quién afirmaba en prensa en el mes de octubre que “iba a ser una grada agradable de vista porque iba a ser incrementada en altura. Pero no va a ser suficiente para que los espectadores puedan disfrutar de un partido desde esta perspectiva, ya que, a pesar de la obra, los banquillos impiden la visión total del campo y por tanto tienen la misma función que antes de gastar 91.000 euros de los presupuestos participativos del 2021”.

“Esperamos que la solución que tome ahora el equipo de gobierno no sea sólo la de soterrar los banquillos, porque la ciudadanía no entendería cómo se han gastado esa importante cantidad de dinero inútilmente y para resolver un problema, hayan creado otro” exponen los Populares, quienes además recuerdan que “la demora en esta obra que se presupuestó en 2021 ha hecho que decrezca el interés de los aficionados por ocupar unas gradas que alargan en el tiempo su finalización, a pesar de que la alcaldesa asegurase en su día que la empresa adjudicataria de las obras finalizaría en el mes de noviembre. Ha pasado casi medio año más y nadie sabe por qué no están abiertas las gradas al público”.

Por ello, desde el Partido Popular exigen al Partido Socialista que gobierna en este ayuntamiento, que dé explicaciones a todos los vecinos de Peñaranda en general y a los aficionados del fútbol en particular, por la mala gestión del dinero público en esta obra que sigue sin ser funcional.