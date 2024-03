La ocupación hotelera en Salamanca esta Semana Santa, una de las peores de los últimos años

“No ha sido la mejor Semana Santa que hemos tenido en los últimos años, de hecho, para algunos hoteles ha sido de las peores en los últimos 10 o 15 años”. Así lo asegura Silverio Vicente, responsable sección de Hoteles de la Asociación de Empresarios de Hostelería de Salamanca

Y es que las inclemencias meteorológicas no han ayudado a que vengan más turistas a Salamanca. “No es bueno para casi nadie, sobre todo para el ánimo del turista, no anima mucho a salir de casa y viajar”, comenta

“Excepto algún hotel pequeño con pocas habitaciones, la mayoría no ha superado el 90%, que es un porcentaje habitual para vosotros es el mejor puente o semana del año”, señala Silverio Vicente.

Además de la baja ocupación, han estado las cancelaciones de última hora, “pese a que los hoteles han lanzado ofertas a precios más bajos, no han conseguido una mayor ocupación, es indudable que se debe a la climatología que hemos tenido”, afirma. Unas cancelaciones que aún están sin estimar, pero que apunta que son superiores al 10%. Y es que “el cliente puede, a diferencia de otros sectores de turismo, cancelar con 24 horas de antelación, en la mayoría de los casos no tiene gastos y es imposible volver a vender ya esas habitaciones”. Hace unos años “sí que en Semana Santa los hoteles tenían políticas más restrictivas de las reservas con gastos, pero ahora la inmensa mayoría con un margen de tiempo de más de 24, 48 o 72 horas el cliente puede cancelar”.

En una situación “normal”, aunque se cancele ese porcentaje de habitaciones “si hace buen tiempo, no pasa nada, porque sueles volver a vender incluso a mejor precio, pero con mal tiempo, no existe esa posibilidad”.

La ocupación hotelera habitual en Semana Santa, es decir, de jueves a sábado, suele estar en Salamanca entre el 92-95%, ya que el 100% es “imposible”. En cualquier caso, señala Silverio Vicente, “superan el 90 por ciento y en esta ocasión, como mucho, podemos hablar de un 80%, en el mejor de los casos, un 85%”.

El mal tiempo no solo ha influido en los hoteles, con la llegada de menos turistas, también en otros sectores, como los restaurantes y los bares. “Tenemos constancia de que ha habido mucho menos movimiento, las terrazas han sido inexistentes en estos días y a los bares con lluvia, viento y demás, evidentemente es menos apetecible salir de paseo o a cenar”

El sector ya mira al puente de mayo. “La gente que no ha viajado esta Semana Santa, quizás se animará a viajar. Hay que mirarlo en positivo, no queda remedio, esto es un producto en el que la caducidad es inmediata, nosotros no podemos vender mañana lo que no has vendido hoy”, concluye Silverio Vicente.