'¿Por qué no besé a Chavela Vargas?', la nueva obra de Antonio Costa Gómez 

Antonio Costa Gómez, escritor afincado en Salamanca, ha publicado su nuevo libro '¿Por qué no besé a Chavela Vargas?'.

'¿Por qué no besé a Chavela Vargas?' es una invitación a un viaje por la literatura, la música, el cine y también, cómo olvidarnos de ellos, por los cines, por los cines de Ushuaia, de Tokio, de Budapest y también de Santiago de Compostela, una invitación a degustar un becherovka en Praga o un talisker junto al monstruo del lago Ness, a escuchar a Leonard Cohen en Cuba, en Brasil o en Argentina, a emborracharse de vino y música con Bonnie Tyler o a contagiarse de la vitalidad de Freddie Mercury, pero también es una llamada de atención a la literatura, a la obra escrita que siempre ha sido, o siempre debería haberlo sido, tan valiente; es una llamada para que no baje la guardia, para que permanezca atenta, para que no se doblegue ante los custodios de la pulcritud que con demasiado tesón nos azotan en otros ámbitos de la cultura.

Antonio Costa Gómez nació en Barcelona y creció en Galicia. Viajó por 55 países. Desde hace años vive en Salamanca. Es licenciado en Filología Hispánica y en Historia del Arte. Hizo otros trabajos, pero siempre fue escritor por encima de todo. Publicó 20 libros y miles de artículos. Fue finalista del Nadal y del Herralde. Fue traducido al francés y al rumano. Ahora publica '¿Por qué no besé a Chavela Vargas?' en la editorial Los Reyes del Mambo de Santiago de Compostela.