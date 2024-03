¿Por qué nos habéis abandonado?

No, no creo que El Cristo, el Jesús crucificado, este hoy, Viernes Santo, presente en las miles de procesiones que recorrerán las ciudades del país. Porque si estuviera no estaría cumpliendo con su obligación de velar, como padre, por los desfavorecidos de Gaza y Cisjordania que, aunque no crea en Él, también son sus hijos y están en sufriendo un sangriento exterminio por parte de un grupo de fanáticos.

En Palestina la Semana Santa de 2024 está siento muy especial y allí no parece estar hoy ningún Dios, Alá o Jehová, pero si están presentes muchos de los ‘personaje’ de la Pasión. Allí no se ha crucificado a un Cristo, son más de 25.000 los muertos y 62.000 heridos. Allí hay muchas Marías llorando por sus hijos y otras muchas Marías enjugando las lágrimas y curando las heridas de miles de palestinos. Allí, los crueles ‘soldados’ del ocupante ilegal del país, flagelan y crucifican con armas de todo tipo a víctimas indefensas y debilitadas por el hambre y la sed. Allí, los ‘Poncio Pilatos’ de Estados Unidos y la Unión Europea se lavan las manos y dejan hacer, mientras en un gesto de cinismo supremos acercan una pequeña esponja con agua a la boca de los que, si nadie lo remedia morirán, lanzando paquetes de comida que a todas luces resultan insuficientes a los ya condenados y vendiendo armas a los exterminadores. Pero, allí, las decenas de miles de crucificados no resucitarán al tercer día.

Los palestinos no rememoran la Pasión de Cristo, porque llevan meses viviéndola en primera persona y las procesiones de muertos seguirán y no se detendrán aunque llueva. Por todo esto, Cristo debería estar allí, sufriendo con ellos como lo hizo por TODOS. Nada cambiará mientras los Sumos Sacerdotes de turno permanezcan impunes ante las atrocidades que ordenan. Mientras paguen con treinta monedas a sus cómplices que se limitan a realizar declaraciones vacías y falsos gestos de indignación. Ninguna semana podrá ser ‘santa’ mientras sigan sucediendo cosas así y esta semana tampoco lo es porque sería pervertir lo que significa.

Creo que el pueblo palestino está justificado para levantar los ojos al cielo y gritar Dios mío, Dios mío, ¿por qué nos has abandonado? Y también increpar al resto del mundo clamando ¿por qué nos habéis abandonado?

Pero también podría ser que yo no haya entendido nada sobre lo que significa la Semana Santa.