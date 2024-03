Nereida Sanchón: “Quiero dedicarme a la música. Tengo claro qué quiero conseguir y en qué punto me encuentro”

Han pasado más de 3 meses desde que la salmantina Nereida Sanchón dejara una huella imborrable en ‘La Voz’, uno de los concursos televisivos más conocidos del panorama nacional. Finalista de la última edición, Nereida tiene claro que la música es su vida y es por lo que lucha día a día.

Para conocer a la artista salmantina un poco más, hemos hablado con ella en SALAMANCArtv AL DÍA. La joven de 20 años de edad se define como “una persona sencilla, con las ideas muy claras y muy trabajadora, desde muy pequeña”. Disfruta de la entrevista completa y de su mágina voz, en el vídeo.

¿Qué es la música para ti?

Puede ser un poco raro para las personas que a lo mejor no estén tan apegadas a la música, pero para mí ha sido y es muchas cosas. Es una vía de escape, una forma de poder hablar y de poder expresar lo que siento, es una forma de vida para mí.

¿Cómo ha sido la experiencia de tu paso por 'La Voz’?

Ha sido muy bonita, muy intensa porque ha sido muy poquito tiempo, pero con muchas emociones y muchas cosas que digerir y que conocer, ¿no? Pero ha sido una experiencia que me voy a llevar para siempre porque he conocido a gente maravillosa, he podido hacer cosas que nunca me hubiera imaginado y la verdad que ha sido muy bonito.

Mucha gente te ha apoyado, especialmente en Doñinos, tu pueblo.

Me quedo con la gente que ha estado conmigo, mucha gente de Doñinos, que es familia y son amigos, son personas que no han estado conmigo ahora por el concurso, sino que llevan estando conmigo y llevan confiando en mí desde el principio y yo me quedo con eso. Personas que sé que me quieren desde los inicios y sé que me apoyan y que han hecho lo posible para ayudarme no solo en el concurso, en general.

¿Qué viene ahora, en qué estás centrada?

Ahora estoy con bastantes proyectos, con muchas ideas en la cabeza que evidentemente hay que ir plasmando poco a poco, pero con muchas ganas de sacar música mía compuesta por mí. Tengo muchas ganas de seguir creando.

¿Es muy difícil componer, enfrentarse a esa hoja en blanco?

Para mí es complicado, pero aún es más difícil el hecho de tener la valentía de sacarlo a la luz. Al final una composición es algo que es tuyo, aunque no lo quieras, forma parte de tu vida, de tus emociones y una parte de ti al final se queda en los escritos que se hacen. Entonces, yo creo que esa parte de sacarlo a la luz, es lo más complicado de todo.

¿Cuándo vamos a poder escuchar música nueva?

Espero que este año y no dentro de mucho. Voy a dejar que pase el verano y voy a dejar que todo el mundo disfrute de sus vacaciones y luego ya se verá (ríe).

"Tengo la suerte de que las personas que se acercan por la calle, lo hacen con mucho respeto"

¿Es complicado compaginar la música con la vida personal?

Yo creo que compaginarlo con la vida personal no es tan complicado porque al final es tener claro que una parte es tu trabajo y otra es tu vida personal. Hay darle el espacio que se merece al trabajo y darle el espacio que se merece a la vida personal, y es importante aprender a compaginarlo, pero como me gusta tanto la música tampoco es una cosa que me agobie. Yo también siempre le digo a mi familia que tengo la suerte de que las personas que se me están acercando y que me están hablando lo están haciendo de forma muy respetuosa, de forma muy educada y yo por esa parte no puedo decir otra cosa y verdad que estoy teniendo mucha suerte.

A nivel nacional, ¿has notado ese impulso tras su participación?

Yo quiero pensar que he dado un pasito muy pequeño, dentro de todo lo que se puede conseguir en el mundo, pero sí que es verdad que tengo que reconocer que ese pasito me ha ayudado mucho a abrirme puertas a otras ciudades, a otros países. Yo quiero pensar que ese pasito es pequeño para seguir remando y para saber que ha conseguido algo bueno, y que tengo que seguir trabajando.

Tienes claro, entonces, que tu futuro está en la música.

Yo tengo claro que quiero dedicarme a la música, tengo claro lo que quiero conseguir, tengo claro también en el punto en el que me encuentro, que es muy importante, y siempre con los pies en el suelo y ayudada de mi familia. Yo siempre los meto porque siempre están, en los momentos más complicados son ellos quienes saben sentarme y decirme que esté tranquila, que se preocupan y me lo demuestran siempre. Pero sí, tengo claro que quiero dedicarme a la música y trabajo por ello.

FOTOS: V.M y R.H.

VÍDEO: V. Martins