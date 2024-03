Capturados en Aldeatejada con un botín de joyas tras saltarse un control policial

El suceso tenía lugar el 23 de marzo, según informa la Guardia Civil de Salamanca. Aquel día, tras el aviso por un robo en una vivienda en Villares de la Reina, se activaba un dispositivo de control en las vías de acceso a la localidad de Salamanca, "formado por agentes de la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC) de la Comandancia apoyados por componentes de la Agrupación de Tráfico, con el fin de localizar a los posibles autores de los hechos".

Así, alrededor de las 18:00 horas de ese mismo día, en uno de los controles situado en la A-66, "los guardias civiles intentaron dar el alto a un vehículo con varias personas en su interior que, ante la orden clara de detenerse, desobedecía las indicaciones de los agentes, así como a las señales luminosas y tras una brusca maniobra para evitar el sistema de bloqueo empleado por los guardias civiles en estos casos, consiguió evadir el control policial comenzando así una temeraria huida a gran velocidad", explican los investigadores.

Rápidamente se inició el habitual seguimiento para interceptar el vehículo fugado, que fue localizado en un camino de Aldeatejada. Los ocupantes huyeron a pie, "para dificultar su detención, que tuvo lugar minutos después de una intensa búsqueda por parte de los agentes".

En el coche de los delincuentes encontraron "diversas correas de reloj metálicas, un collar, varios juegos de pendientes, pulseras y broches, y en una mochila abandonada a escasos metros de donde fueron localizados, había objetos de mayor valor, todo ello procedente del robo cometido horas antes como se pudo comprobar posteriormente y que tras las averiguaciones oportunas han sido devueltos a su legítimo propietario", informan fuentes oficiales.

Por todo ello, se procedió a la detención de C. A. A. M., J. C. U. P. y C. F. R. S. como supuestos autores de un delito de atentado contra agentes de la autoridad, otro de robo con fuerza en las cosas y una más de conducción temeraria, por lo que fueron puestos a disposición de la Autoridad Judicial competente que decretó su ingreso en prisión.