A la sombra de la Giralda

Pasadas las primeras ferias del Levante, en las que, en realidad y salvo raras excepciones, nunca se descubre nada nuevo. Son ferias como de entretenimiento, como para irse soltando del entumecimiento invernizo, y en las que, a toros y toreros, no se les tiene mucho en cuenta.

Son, sin duda, Sevilla y Madrid el barómetro que marcan la trayectoria taurina, por el cual se rigen, a tenor de lo sucedido en estas plazas, el resto de las ferias de la temporada.

Al prestigio que siempre tuvo la Maestranza, estuvieron unidos los toreros figuras del escalafón. Y en esas estamos, que los carteles de esta feria del 2024 ya están en la calle, se me antojan carteles bien rematados, evidentemente siempre falta o sobra alguno, pero en general tienen como digo, buena pinta. Es una lástima que de Salamanca, sin apenas representación, no forme parte de esa carteleria, que se repitan algunos toreros y que en los mismos no se encuentre algún joven matador, que ya asoma y pide paso para estar entre los elegidos, en mi opinión creo, se han ganado el derecho a estar en las ferias de 'Postín', veremos si el 'pagalotodo' acudirá en buen numero a la plaza y Morante como base de la feria impone su arte y vuelve en Sevilla, su Maestranza y su Giralda, a vestirse las mejores galas en cuanto amanezca la feria elegante, de luz y color. Donde además deberá reivindicar y hacer valer aquel rabo cortado tras colosal y completa faena de la que aun resuenan los ecos de la misma.

Para la fiesta no cabe duda que Sevilla tiene un reconocimiento, con solera y respeto bien ganado; donde creo que es el único sitio donde no se siente la morriña y la melancolía en estos días de Semana Santa. Tiene la facultad y el carisma de la alegría, de hacer dulce y festivo lo que a nosotros por estas tierras nos causa cierta serenidad y tristeza. También es cierto que Semana Santa en Sevilla es el prologo de su feria taurina, tan deseada, que viven lo primero con una pasión y sentimiento entrañable, que se tornan alegres y bulliciosos, o que por el contrario pueden guardar un silencio sepulcral que encoge el alma cuando al paso del Gran Poder una saeta surge de cualquier portal, balcón o cadena humana, que espera el paso del Cristo. Otro silencio, que siempre tuvo su aquel, se produce en la Maestranza, que se rompía con el olé seco, rotundo, uniforme y emocionado, cuando el torero de turno, torea profundo, ligado y reunido. Me confesó cierto Maestro en una ocasión que el olé de Sevilla es distinto de otras plazas; es vibrante, ayuda a confiarte, da calor, tiene un sabor agradable. No se puede discutir que es una plaza torerista que mima y mitifica sus toreros, pero que siempre cuidó la presentación del toro, o al menos siempre lo hizo, aunque como bien todos sabemos, lo mucho que han cambiado las cosas en esta fiesta.

Esta segunda cita importante de Sevilla ya es otra cosa; el paréntesis transcurrido desde Fallas hasta el comienzo Ferial de Abril ha dado tiempo a los diestros al menos para probarse y ponerse en forma, aunque muchos de estos hayan estado en tierras americanas. Todo tiene más luz, color perfil y sentido, así como mas influencia en la configuración de la temporada. No decide como ocurriera en otros tiempos, pero orienta; sus carteles, sino permiten un desfile de todos los toreros, que interesan, si están al menos los más importantes. El caso que para esta próxima a comenzar, los carteles están en la calle y todos nosotros debemos de alegrarnos de la bonanza, donde al parecer repetirán toreros muy del estilo y proceder en la Maestranza Sevillana. 'Vamos a ver si le ponen, un color aún más especial'.