Espectacular vídeo del derribo de un puente de 2,5 kilómetros en EEUU, tras el impacto de un buque

Un barco carguero ha chocado con uno de los pilares del puente Francis Scott Key, que tiene una longitud de 2,5 kilómetros, en Baltimore (EEUU), por lo que la estructura se ha desplomado mientras circulaban varias decenas de coches, según informa Onda Cero.

La Autoridad de Transporte de Baltimore ha confirmado que parte del puente, el mayor de la ciudad, "colapsó tras ser golpeado por un barco" , antes de emitir una "gran alerta de tráfico en Baltimore", informa Europa Press.

Fuentes del Departamento de Bomberos de Baltimore han manifestado en la cadena de televisión CBS que por ahora no está claro cuántos vehículos han caído al río Patapsco, aunque "hay al menos siete personas" en sus aguas, añade la citada agencia.

BREAKING: Ship collides with Francis Scott Key Bridge in Baltimore, causing it to collapse pic.twitter.com/OcOrSjOCRn