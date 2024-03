‘Tarragonazo’ para seguir soñando con la Copa

Unionistas CF sumó un triunfo de prestigio en un campo que vivió momentos mágicos en Primera División, y lo hizo dando un golpe encima de la mesa ante un candidato al ascenso a la categoría de plata del fútbol español.

El 0-1 cosechado ante el Nàstic en tierras catalanas deja al equipo con 39 puntos, evitando sustos mayores, y con la Copa como el sueño a perseguir en las 9 jornadas que aún quedan por disputar en el Grupo I de Primera RFEF.

No fue un partido brillante en cuanto a juego, no, pero sí lo fue en cuanto a intensidad, concentración, espíritu competitivo y agresividad bien entendida, algo de lo que había carecido el equipo en las últimas jornadas, en las que había sumado sólo dos puntos de los 12 disputados hasta el choque contra el Nàstic de Tarragona.

Parece que a Unionistas le van los retos, la presión y el hecho de jugar con las dificultades para sacar la mejor versión de sí mismo y engancharse de nuevo a la opción futurible de la competición del ‘KO’ para la próxima temporada, objetivo por el que debe luchar el equipo en las nueve finales que le quedan hasta el final de la liga.

La temporada no ha terminado, ni mucho menos, y lo que le viene al equipo de Dani Ponz por delante es suficiente motivación como para no tener que pensar en nada más que no sea llevarse los tres puntos.

Primero, la fiesta del fútbol popular contra una SD Logroñés en horas bajas, que visitará el Reina Sofía el próximo sábado 30 de marzo a partir de las 16.00 horas, en un choque que puede marcar el devenir de Unionistas hasta el final de la temporada.

Y es que, sólo una jornada más tarde (7 de abril, 16.00 horas), Unionistas de Salamanca volverá a tener el privilegio de jugar un partido en Riazor, campo histórico donde los haya, ante el favorito para ganar la Liga y lograr el ascenso directo a Segunda División: el Deportivo de la Coruña de Imanol Idiakez.

Ante esta situación que se le avecina al equipo del Reina Sofía y tras el ‘Tarragonazo’ de la última jornada, el optimismo y las ganas de volver a hacer algo grande deben estar presentes en cada entrenamiento y partido, para no dejar de lado la ilusión de luchar por la competición fetiche que le ha dado más momentos de gloria a Unionistas: su Copa del Rey.

Pero, para ello, hay que hacer los deberes primero y SD Logroñés y RC Deportivo de la Coruña ya esperan en el horizonte a un equipo que nunca se rinde… y que debe defender el escudo hasta el final; como ha hecho siempre por su gente.

Chema Díez