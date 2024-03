Luis de la Fuente y los silbidos a Morata: "Me duele en el alma que en mi país piten al capitán de la selección. Siento vergüenza"

"Da rabia no ganar un partido en el que hemos sido muy superiores. Podía ser una final del Mundial y los detalles deciden", ha dicho el seleccionador

Luis de la Fuente, seleccionador de España, ha comparecido en rueda de prensa para valorar el partido contra Brasil en el Santiago Bernabéu.

Valoración: "Da rabia no ganar un partido en el que hemos sido muy superiores. La lectura positiva es que hoy podía ser una final del Mundial y los detalles deciden, por lo que hemos aprendido mucho. Salimos muy reforzados y el equipo va creciendo. Podemos llegar muy lejos".

Pitos a Morata: "Me duele en el alma que en mi país piten al capitán de la selección. Siento vergüenza. No sé el motivo de los pitos, pero hay gente que siempre da la nota. La gente ha estado volcada, aunque como español siento vergüenza cuando se pita a un jugador que defiende los colores de la selección. ¿Madrid? Todos deberíamos hacer autocrítica y hay que apoyar a España. Siempre hay torpes... tenéis micros o pluma y hay que educar, debemos dejar atrás los colores de los equipos".

Error de Unai Simón: "Es uno de los mejores porteros del mundo y hace lo que le decimos que haga. Nos da beneficios, pero hoy ha fallado y no le damos importancia. Tiene el apoyo y hemos sido campeones de la Nations con él parando penaltis. Reforzamos nuestro estilo".

Lamine Yamal: "Ha tenido una actuación brillantísima, pero me gusta ser prudente porque es el mejor consejo que le podemos dar a este tipo de chicos. Es inteligente y sabe administrar estas situaciones, ese talento debe ponerlo al servicio del equipo y ya lo hace".

Sin VAR: "Desconozco el motivo y siempre me ha gustado el VAR, soy favorable a él. Se puede minimizar errores con ello".

Lista EURO 2024: "Tenemos una base muy sólida y un porcentaje alto de jugadores que tendrán sitio en la convocatoria, pero habrá circunstancias que nos harán realizar cambios. Estoy orgullo del grupo, pero eso no quiere decir que jugadores que no hayan estado, no vengan".

Final tenso: "Ha estado caliente y son cosas del fútbol, muchos mañana van a entrenar juntos y no hay problema".

Mediapunta en Alemania: "Es una opción más específica, pero tenemos por ahí a Fabián o Mikel Merino. Las alternativas son importantes y dependerá de los momentos o planes de juego, ya iremos definiendo lo que viene. Estamos contentos y salimos reforzados, somos ambiciosos en este grupo".