El PP denuncia la falta de frecuencias ferroviarias y de un módulo de presos en el Hospital

Los diputados el PP por Salamanca, José Antonio Bermúdez de Castro, María Jesús Moro y Pedro Samuel Martín han denunciado "el maltrato del Gobierno a Salamanca" tras registrar una batería de preguntas en el Congreso para que el Ejecutivo aclare el motivo por el que no se están ejecutando las inversiones previstas en la provincia. Según señalaron , se trata de 15 preguntas con las que se pretenden conocer la situación en relación con el desarrollo de infraestructuras que se incluían en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2023 y no se han acometido, así como otras actuaciones que acumulan años de demora o algunas relacionadas con el ámbito judicial.

Así, los parlamentarios nacionales por Salamanca denunciaron "las deficientes e ineficaces conexiones ferroviarias de la provincia, que se han visto agravadas en los últimos días con una reorganización horaria y el aumento tanto en la duración de los trayectos como en el precio de los billetes". Por ello, pretenden que el Ejecutivo de Pedro Sánchez aclare las razones que le han llevado a realizar estos cambios que están causando un "perjuicio a la economía salmantina, así como los motivos para que aún no se haya recuperado la cuarta frecuencia con Madrid y si, además, está previsto sumar una quinta como se viene reclamando desde antes de la pandemia. Ante ello, el Gobierno se excusa en una demanda insuficiente, algo que no se corresponde con la realidad, por lo que es necesario, aseguraron los parlamentarios, que aclaren las fórmulas que se utilizan para medir los niveles de ocupación en los trenes y si en estos cálculos se incluyen los abonos gratuitos".

También en materia ferroviaria, los diputados nacionales del PP registraron sendas cuestiones para saber si está previsto acometer el cerramiento de la línea férrea entre Salamanca y Medina del Campo, que fue impulsada por el Gobierno del Partido Popular en 2015 y actualmente se encuentra paralizada, el estado en el que se encuentran las obras de electrificación de la vía férrea hasta la frontera portuguesa, cuando está previsto finalizar la actuación y poner en servicio la línea, y las actuaciones concretas realizadas en este sentido durante el año 2023.

A finales del pasado año, "el Gobierno afirmó que no se podía hacer efectiva la inclusión del tramo ferroviario Astorga – Plasencia en la Red Básica ampliada de la Red TransEuropea de Transporte (RTE-E) porque no lo permitía la metodología de la Unión Europea a pesar de estar aprobado por el Parlamento Europeo en 2023, por lo que los parlamentarios también cuestionan cuáles son estos elementos metodológicos, junto a la previsión para licitar las obras del Centro Documental de la Memoria Histórica de Tejares; la situación del proyecto para desarrollar el enlace de la rotonda de Buenos Aires, en redacción desde 2021; la previsión para sustituir el intercambiador de Arroyo de la Golosa por un cambiador de ancho dual; o por qué se mantiene la previsión de no reponer el servicio del tren-hotel con Portugal".

"El caos que está generando la falta de planificación del Gobierno en el cambio de ubicación de juzgados y Fiscalía de Menores de Salamanca, así como la deficiente ubicación y las condiciones en las que trabaja el personal de este último órgano judicial también se incluyen en esta batería de preguntas registradas por los diputados populares", añaden. Además, recordaron que la Audiencia Provincial de Salamanca está pendiente de una reforma desde hace varios años.

Según señalaron, el secretario de Estado de Justicia afirmó que en 2023 comenzaría la obra de reforma del edificio de la Audiencia Provincial, algo a lo que se comprometió también el ministro, sin que este hecho aún se haya materializado y además se relegue año tras año en los PGE, después de que en los últimos Presupuestos del Gobierno del PP en 2018 se consignaran partidas iniciales para ello. “¿En qué fase de tramitación se encuentra la licitación de las obras de rehabilitación y qué razones existen para la extraordinaria demora de estas obras?”, preguntan a este respecto.

La carencia de un módulo de presos en el Hospital Universitario de Salamanca, un equipamiento que las asociaciones y sindicatos policiales llevan tiempo reclamando, centra otra de las cuestiones. "A pesar de estar reservado el espacio y haberse ejecutado las obras solicitadas por el Ministerio del Interior, este no cumple con sus obligaciones a pesar de que se comprometió a firmar el convenio en enero. Precisamente, debido a la inexistencia de este módulo, las fuerzas y cuerpos de seguridad han debido hacer frente en las últimas semanas a fugas o agresiones de reos en diferentes traslados al complejo hospitalario. En base a esto, se pretende que el Gobierno aclare el motivo por el que no cumple con sus obligaciones, no ha firmado aún el citado convenio y no quiere acometer esta actuación, además de las medidas y actuaciones previstas para reducir el número de agresiones físicas que sufren los funcionarios de la cárcel de Topas".