El Presupuesto 2024 de Peñaranda sale adelante con cruce de peticiones y con debate

Por la mínina, pero el Ayuntamiento de Peñaranda ha sacado adelante el Presupuesto 2024 tras la votación favorable de socialistas y PeC, la abstención de Vox y el negativo del PP.

Este ha sido el punto principal de la sesión de Pleno ordinario desarrollado en la noche del lunes, proyecto económico sobre el que Carmen Ávila, alcaldesa de la ciudad, aseguraba que “es equilibrado en ingresos y gastos, ascendiendo a 7.640.000 euros, lo que supone un aumento en el del 13,51% y 909.150 euros. Con ello buscamos ofrecer bienestar a los vecinos que residen en Peñaranda” destacando que “un municipio como este, con más de 6.000 habitantes, tenga esta capacidad de servicios es algo que muy pocos o ningún otro ayuntamiento de similares características puede ofrecer”.

La regidora municipal detallaba algunos datos de este presupuesto, en el que destaca la partida destinada a personal, la mayor del ejercicio un año más, con 3.334.000 euros, las inversiones previstas, con 1.358.304 euros, o gastos como los 152.000 euros previstos para el canon de la Confederación Hidrográfica del Duero o los 150.000 euros destinados a los servicios de recogida de residuos. A esto añadía que el nivel de endeudamiento municipal ha caído al 5,17% lo que ofrecerá la posibilidad de llevar a cabo operaciones de crédito este año para diversos proyectos.

Ángel Tejeda, portavoz de Peñaranda en Común, aseguraba sobre el presupuesto que “es cierto que este equipo de gobierno hace muy bien en apostar por la empleabilidad municipal, algo que vemos en la importante partida de personal, y el mantener un departamento de servicios sociales. Otros ayuntamientos y grupos políticos apuestan directamente por la externalización de servicios y hay que poner en valor que el PSOE no lo haga aquí. Creemos en el municipalismo y por tanto en esta forma de gestionar” añadiendo que “se trata de un presupuesto en la línea de los anteriores, ya que contamos con las limitaciones de siempre. Estamos hasta cierto punto sorprendidos por el esfuerzo inversor que se presenta para este año. Pido también que se haga un esfuerzo para contener o eliminar gastos superfluos”.

El líder de la formación municipalista solicitaba al equipo de gobierno que “de prioridad a las inversiones pendientes del ejercicio anterior. Si pueden con todas en este año, cosa que no creo, que lo hagan. Pido concreción para ello. Espero que se puedan ejecutar todas las presentadas y previstas en tiempo y forma, deben hacer un esfuerzo desde el gobierno que poder hacerlas realidad” petición a la que sumaba la unión de fuerzas políticas para que “las instituciones doten de mejor financiación a los Ayuntamientos. Si no lo hacen como vamos a luchar contra la despoblación…si no hay financiación no se puede corregir el tema”.

Fernando Pérez, líder de Vox, manifestaba que “en el presupuesto creemos que se debe invertir más en cuestiones que ofrezcan más atracción a la gente a Peñaranda. Necesitamos que venga gente y para eso debemos invertir más para que esto pueda ser realidad” detallando, a petición de la regidora municipal, algunas de sus propuestas como “crear una residencia de mayores en Peñaranda, o poner en marcha un polígono con naves municipales para que quienes quieran venir a poner en marcha su negocio puedan hacerlo, ofreciendo esas naves en muy bajo coste o gratis durante un tiempo”.

Eva López, portavoz y líder del Partido Popular, afirmaba que “es un presupuesto de ilusionismo. Creemos que tienen una falta importante de realismo…tenemos ejemplos como la renovación del parque Los Jardines, que se planteaba en 2022 y nos ilusionaba. Al final nada. En 2023 se presupuestaba esta misma acción y nada de nuevo…ahora en 2024 se vuelve a presupuestar y su respuesta es que ya está prácticamente acabado el pliegue de condiciones para el concurso de ideas…nos parece ya una tomadura de pelo a los peñarandinos.

La portavoz de los Populares argumentaba que “no son unos presupuestos que puedan ayudar a los peñarandinos. El comercio se apaga y no hacen nada…no ponen en la mesa proyectos e ideas para impulsar la ciudad, esperan a que venga de fuera…hay que fomentar la cultura emprendedora y el trabajo. Nos da pena escuchar que ‘Peñaranda ya no es lo que era’ pero es una gran verdad, y sabemos que no es culpa de un equipo de gobierno u otro. Nuestro papel es el de fiscalizar lo que llevan el presupuesto y velar por su cumplimiento. Tenemos un año por delante para llevarlo a cabo y estar pendientes de si se cumple o no”.

A esta exposición, la primera edil respondía que “es muy fácil criticar el presupuesto y no proponer absolutamente nada para cambiar o plantear novedades. El Grupo Popular no han traído absolutamente ninguna, cosa que no pasaba con Carmen Familiar, quién realizaba un buen trabajo en cuanto a propuestas, ya que siempre venía al pleno y, además de la crítica, ofrecía y planteaba posibles alternativas o soluciones, algunas de ellas las tuvimos en cuenta porque realmente fueron buenas…le diría que menos palabrería y más propuestas. Ustedes están aquí para ello y me gustaría que los ciudadanos de Peñaranda conocieran cuáles son sus ideas y propuestas y cuando este equipo de gobierno no haga ninguna de ellas podrán criticar”.

Finalmente, tras un intercambio de argumentos entre socialistas y populares, llegaba la esperada votación y con ella la luz verde a la hoja económica municipal para este año. Además de esta se aprobaba por unanimidad la delegación en la Junta de Castilla y León sobre las competencias en el desarrollo del proceso de selección en la convocatoria de dos nuevas plazas en el cuerpo de la Policía Local, misma unanimidad que se conseguía para dejar sobre la mesa la moción presentada por el PP para limitar o eliminar las entrevistas personales en los procesos de selección de personal.