El Bolsín Taurino Ciudad de Peñaranda desaparece, de momento, temporalmente

El Bolsín Taurino Ciudad de Peñaranda dice adiós, al menos a la edición de este año. Así lo confirma este lunes Alejandro Lagar, presidente de la Asociación Taurina La Florida, creadora e impulsora de este destacado certamen, que este año sumaría su edición número trece pero que, tal y como explica, “finalmente no hemos podido sacarlo adelante”.

Sobre esta decisión el concejal de área, Antonio Poveda, ha explicado que “el presidente de la asociación contactaba conmigo para anunciarme la decisión de no llevarlo a cabo este año, nada más” mientras que la alcaldesa Carmen Ávila, afirmaba que “ellos con su esfuerzo lo pusieron en marcha y ellos han decidido que no se haga, no puedo añadir más”.

Este adiós supone la perdida, al menos por este año, de un ya destacado escaparate para quienes buscan hacerse un hueco en la tauromaquia, ya que el peñarandino ha visto el crecimiento de figuras actuales tan destacadas, como Manuel Diosleguarde.