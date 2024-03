La independencia de Cataluña y la dependencia de España

Los hados parece que se rebelan cuando algunos secesionistas eligen un nombre para sus descendientes. Tiene guasa que el actual presidente de la Generalidad haya tenido que llegar a tan honorable cargo teniendo la desgracia de llamarse Pedro Aragonés García. Es una lástima. La traducción al catalán sólo admite el cambio de Pedro por Pere e intercalar la conjunción “y” entre los dos apellidos. Con esas credenciales acaba de presentarse en “Madrit” para reclamar una nueva prebenda que equivalga a la independencia económica de Cataluña, expresada en términos asimétricos. Traducido a ese castellano que no quiere emplear: que Cataluña recaude todos los impuestos -nacionales y autonómicos-, pero que no deje de recibir un trato especial a la hora de participar en el reparto de fondos de los PGE. Sabe que Sánchez está en sus manos y no dejará pasar esta bicoca. Todo ello, además, acompañado del compromiso escrito que permita a Cataluña celebrar un referéndum de autodeterminación.

La provocación de Aragonés es una más de las que proclaman, a diario y sin despeinarse, todos los partidos que disfrutan las ventajas que se derivan del apoyo al inquilino de La Moncloa. Mientras catalanes, vascos y demás secesionistas periféricos se jactan de la facilidad con que consiguen sus impensables ventajas, nuestros parlamentarios se dedican a despellejarse en las cámaras con el manido ¡Y tú, más! El hecho de que Sánchez sea un irresponsable, capaz de acabar con la unidad, la igualdad y la democracia de los españoles, parece no importar a cierta casta de políticos obsesionados con su propio acomodo. Nos estamos jugando el porvenir de nuestros descendientes.

A derecha e izquierda se echa de menos la falta de responsabilidad de quienes ven cómo se desliza España por el precipicio mientras parecen estar pensando más en su propia pervivencia. El español de a pie no sabe qué más tiene que suceder para que sea una realidad el enfrentamiento real entre unas autonomías y otras, aun siendo gobernadas por el mismo partido. Ya lo estamos viviendo las primeras protestas y nadie parece inquietarse. Se está perdiendo la fe en los medios estatales. Los políticos bordean la Constitución y las instancias superiores están colonizadas de forma tal que, a la hora de emitir su parecer, algunos juristas suelen decidir unánimemente según el deseo del partido político que propuso su nombramiento. Hasta ese subsuelo está llegando la independencia de los poderes públicos.

Los partidos que apoyan a este gobierno no cesan de exigir ventajas que, hasta el momento, Sánchez ha satisfecho, después de haberlo negado reiteradamente. Con este panorama, y viendo la creciente pérdida de confianza que denotan las encuestas independientes, puede esperarse cualquier temeridad de un presidente empeñado en prolongar su mandato. Todavía no se ha oído decir a Sánchez: “Que los secesionistas abandonen toda esperanza de atentar contra la unidad de España. Mientras yo sea presidente, será imposible y el Estado corregirá inmediatamente cualquier intento. Cataluña y el País Vasco nunca serán independientes, con esta Constitución siempre serán dependientes de España”. Públicamente, nunca ha sido tajante. Ahora bien, conociendo el valor que tiene la verdad en boca de Sánchez, casi es mejor que no lo diga nunca; por si acaso.