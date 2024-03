Generación de dementes

Definitivamente el día no había comenzado bien para Óscar.

Primero fue la dichosa alarma del móvil que, no sabía muy bien cómo, no había sonado. Eso le llevó a acarrear los primeros quince minutos de retraso. Mandó un WhatsApp a Carlos y le dijo que llegaba tarde a clase. Ya en la cocina, se preparó el café. Empleó dos minutos, mientras lo bebía, en ver los resultados de la jornada NBA. Habían perdidos los Lakers y, para colmo, Lebron James se había lesionado. ¿Podía empeorar más el día? Desde luego que sí. Lo comprobó cuando, entre golpe y golpe de cepillo de dientes, vio que Marina, la chica con la que llevaba hablando dos días por Tinder, le había cancelado el “match”. ¡Bah! ¡Que la dieran por culo! Total, tampoco era tan guapa. Escupió la pasta de dientes con desgana y empleó al menos cinco minutos más en moldear la cera para cabello que tan buenos resultados le daba siempre. Marina ya no estaba en su vida, pero… ¿y si la chica de sus sueños le esperaba a la vuelta de la esquina?

Cuando colocaba la pernera de su pantalón, miró el teléfono móvil y se dio cuenta de que iba a tardar más de lo esperado. Un nuevo WhatsApp: «Carlos, bro, algo más de media hora, que se me ha complicao el asunto. Te voy contando». Otro vistazo al espejo, dos o tres retoques más y… ¡listo!

—Alexa. Temperatura en Salamanca —dijo alzando la voz.

—Hoy, en Salamanca, se esperan cielos nubosos con baja probabilidad de lluvias y temperaturas suaves, con mínimas de cinco grados y máximas de dieciocho —respondió una voz artificial.

Abrigo, mochila y a correr. Óscar salió de casa, cerró la puerta con llave y, solo cuando estaba entrando en el ascensor, maldijo su mala suerte. El puto móvil. Volvió sobre sus pasos, abrió la puerta y cogió el teléfono que le esperaba, paciente, sobre la cama. Volvió a cerrar, bajó en el ascensor y, al llegar al hall de su edificio, soltó un lamento. Llovía bastante. Dando una rápida ojeada a la calle comprobó que la mayor parte de las personas llevaba paraguas, pero había algunos que no. Suficiente, no llovería tanto. Además, tenía que salir ya o llegaría aún más tarde. Colocándose la capucha de su abrigo sobre el pelo que tanto le había costado moldear, salió con decisión de su portal. No tardó apenas unos segundos en sacar su móvil. Abrió Instagram. Solo un par de likes a la última foto que subió hace dos días. Cerró Instagram y abrió TikTok. Vio un vídeo de humor que duró apenas quince segundos, el cual repitió un par de veces más hasta que dejó de parecerle gracioso. Bloqueó el móvil. Caminó mirando al suelo diez segundos más y volvió a desbloquearlo sin saber muy bien por qué. Abrió por segunda vez WhatsApp para ver si tenía algún mensaje nuevo...

¡Pum!

Un fuerte impacto le hizo trastabillar y caer al suelo. Tras levantarse, propinó un gran puñetazo a la papelera con la que acababa de toparse. Resoplando y comprobando que el teléfono estaba bien, siguió caminando con dirección a la universidad.

A unos metros, una pareja de ancianos había presenciado la escena. Debajo de un mismo paraguas, abrazados, miraban incrédulos al chaval.

—Terrible, Ana. Luego dirán que nuestra generación es la demente.