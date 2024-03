El Perfumerías Avenida cae en semifinales de la Copa de la Reina y alarga su sequía de títulos (61-73)

Las salmantinas han mordido el polvo a manos del Casademont Zaragoza y no ha podido cobrarse la venganza de 2023

El Perfumerías Avenida ha caído en semifinales de la Copa de la Reina y ha alargado su sequía de títulos (61-73). De este modo, las salmantinas han mordido el polvo a manos del Casademont Zaragoza y no han podido cobrarse la venganza contra las mañas.

Con respecto a la alineación de un choque fundamental para seguir vivo en el torneo del KO, Nacho Martínez ha decidido confiar en Silvia Domínguez, Carter, Leo Rodríguez, Prince y Laura Gil para medirse al vigente campeón en la reedición de la final de 2023. Es decir, mismo quinteto titular que en la victoria de cuartos ante el Lointek Gernika hace un 'rato'. Por su parte, Diallo ha metido las primeras canastas de la tarde -en un horario atípico como las 15:00 horas- después de una sucesión de errores y Arica ha replicado para seguir con su buen torneo. Sin embargo, Ortiz ha aprovechado un regalo de Diallo bajo el aro y Alexis ha emulado a su compatriota norteamericana, aunque los fallos atrás han dado a Fiebich sus primeros puntos y un triple totalmente liberada ha provocado el tiempo muerto azulón. No ha salido fino el 'Perfu' al Carolina Marín con el 4-13. Nula reacción y 0-10 de parcial hasta llegar al final del primer cuarto con 7-25.

En el segundo acto, la realidad ha reflejado que tampoco ha variado el guión de la película con una ex como Gulbe haciendo daño en la pista, mientras que las de Würzburg no han gozado de la oportunidad de meterse en la contienda ni con dos triples consecutivos de Delaere. Momentos duros en los que ha parecido que el título se ha escapado poco a poco. Además, Diallo no ha dado su brazo a torcer para dejar muy herido al conjunto 'local' al descanso con un impactante 26-43, viviéndose rentas por encima de los 20 puntos.

SIN OPCIÓN DE MILAGRO

Con el paso por los vestuarios, el Perfumerías Avenida ha gastado todas sus energías en busca de obrar la épica para alegría de los 500 aficionados de la Marea Azul que se han desplazado hasta Andalucía este fin de semana, pero se ha pegado de bruces contra una pared. Por ello, las 'visitantes' han cuajado una espectacular actuación sobre la cancha y se han marchado con una cómoda recta a los últimos diez minutos con el 43-59.

En ellos, Nacho Martínez, que ha sufrido su primera derrota en España como técnico del Perfumerías Avenida, ha tratado de darle a las suyas las herramientas necesarias para remontar, aunque el Casademont Zaragoza se ha mantenido fuerte para verse las caras con el Valencia Basket en la final de este domingo a partir de las 12:30 horas. Pese a colocarse a -10 con cuatro puntos de Prince en el ecuador del 4ºC, las salmantinas han muerto en la orilla. En definitiva, solo la Liga puede salvar al club presidido por Jorge Recio de su segunda temporada sin tocar metal.