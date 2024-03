Tamara Falcó desvela que más de la mitad de los invitados de su boda no llevaron regalo

Después, en 'El Hormiguero' no quiso dar detalles porque "Íñigo no me deja decir nada al respecto"

Tamara Falcó se ha convertido en la última celebrity que ha visitado el programa de Dani Martínez en Movistar+, 'Martínez y hermanos', y como no podía ser de otra manera su entrevista nos ha dejado más de un titular. El más sonado, relacionado con su 'sí quiero' con Íñigo Onieva, revelando un detalle que está dando mucho que hablar; y es que más de la mitad de invitados a su enlace fueron con las 'manos vacías'.

"Hubo un 60% de la boda que no nos regaló. El 40% restante mandó regalos y como eran días de mucho ajetreo en casa todavía hay cosas sin abrir y algunos regalos que no encuentro. Por ejemplo, un cuadro grande, no entiendo, no aparece, me han enseñado la foto del cuadro, la señora no está mintiendo, pero no aparece", contaba con naturalidad la marquesa de Griñón, sin extrañarse que un alto porcentaje de sus invitados no tuviesen ningún detalle con ellos en un día tan especial en el que -como una especie de norma no escrita- hay que regalar algo a los novios.

Unas comentadísimas declaraciones sobre las que la hija de Isabel Preysler ha tenido que pronunciarse en su cita semanal con 'El Hormiguero', ya que ha sido el primer asunto sobre el que le ha preguntado Pablo Motos. "Oye Tamara, ¿cómo es eso de que los invitados no te regalaron nada para tu boda? Yo te regalé", ha afirmado divertido.

Y la respuesta de Tamara ha dejado a todos 'a cuadros' al negarse a dar más detalles sobre este tema porque, como ha confesado, "Íñigo no me deja decir nada al respecto, ya meto la pata lo suficiente". "Muchas gracias a todos los que me regalasteis, significa un montón", ha añadido entre risas, reconociendo que aunque "no creo en el karma, yo alguna vez no he regalado".

Después de agradecer a Nuria Roca y Juan del Val su regalo y desvelar que "se pasaron" -algo que ha sorprendido a Pablo Motos, que como ha dejado claro también le hizo "muy buen regalo"- la marquesa de Griñón ha asegurado que tras sus declaraciones en 'Martínez y hermanos' "hay quien se ha dado por aludido y hoy nos ha llegado un regalo a casa que no he abierto pero me ha hecho mucha ilusión". "Íñigo me va a matar" ha exclamado de lo más divertida.