El Grupo Municipal Socialista denuncia la "imagen lamentable" que acompañará a la Semana Santa

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Salamanca ha reclamado este viernes desde la Rúa Mayor un mayor compromiso del Gobierno municipal con la conservación del patrimonio. Pide "acabar con la mala imagen que durante la Semana Santa dará esta calle, que tiene varios edificios apuntalados desde hace décadas."

“Estamos a las puertas de una Semana Santa en la que turistas y salmantinos van a seguir viendo este enclave turístico, patrimonial y cultural con una imagen lamentable, con edificios apuntalados”, ha denunciado el portavoz socialista, José Luis Mateos, que ha culpado al Partido Popular de “desidia y dejadez en el mantenimiento de nuestro patrimonio”.

En referencia a las balconeras instaladas a lo largo de la Rúa para adornarla durante la Semana Santa, Mateos ha señalado que los problemas de esta calle no se solucionan con una “política ornamental”. “Parece que lo que buscan es tapar las vergüenzas de esta calle”, ha señalado. Ha pedido poner en marcha verdaderas actuaciones que den una segunda vida a los bienes culturales para garantizar tanto su conservación como su disfrute por parte de la ciudadanía y el turismo.

Mateos ha argumenta do que la política del alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo cae en el conocido como “laissez faire, laiseez passer, es decir, no hacer nada”. En opinión del portavoz socialista, el Gobierno municipal no da a la imagen de la Rúa “la importancia que tiene”, pese a ser uno de los principales escenarios de una Semana Santa que suma 21 años desde que recibió el título de Fiesta de Interés Turístico Internacional.

Los socialistas han reconocido el buen trabajo del sector turístico salmantino, corroborado por los datos, a la vez que han felicitado a cofradías, hermandades y congregaciones que hacen que la Semana Salmantina brille. Sin embargo, han lamentado la “pasividad” del Partido Popular en el cuidado patrimonial de la ciudad tras más de 30 años en el Gobierno municipal.

Abandono continuado

“Llevamos décadas de abandono. Si acabaran de llegar, lo entenderíamos. Pero llevan tres décadas gobernando y tenemos la ciudad en este estado”, ha expuesto la concejala Elvira Sánchez. “Hemos heredado de nuestros antepasados un patrimonio histórico de la ciudad. Queremos transmitirlo a nuestras generaciones futuras, pero no en este estado tan lamentable”.

Sánchez ha recordado dos demandas históricas de los socialistas para mejorar el estado del patrimonio y la imagen de la ciudad: el soterramiento de los cables y la instalación de la señalización turística, de cuyo proyecto se ha vuelto a saber nada desde hace años.

Los socialistas han pedido al equipo de gobierno presidido por Carbayo un verdadero compromiso con el patrimonio para asegurar su correcta conservación durante las próximas décadas y garantizar que ofrece siempre la mejor imagen posible a salmantinos y visitantes.