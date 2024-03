Dani Ponz avisa en Unionistas: "Viene lo que podría ser el Tourmalet de la Liga"

Dani Ponz, entrenador de Unionistas, ha comparecido en rueda de prensa hablar del partido frente al Nástic.

Sensaciones: "Debemos identificar qué nos está sucediendo para no competir a nuestro nivel habitual y solucionarlo. Hemos perdido cosas que eran nuestras y debemos identificar qué ha pasado y qué se ha repetido".

Zona tranquila: "Pensamos que tenemos que tener la capacidad de ganar cada partido y en los últimos cuatro no hemos ganado ninguno, eso no es suficiente ni me vale".

Nástic: "Es un equipo para ascender. Llevan los mismos puntos en los últimos partidos que nosotros y los últimos diez partidos son los puntos más difíciles del año porque la gente se juega mucho. Viene lo que podría ser el Tourmalet de la Liga para Unionistas".

Dani Nieto: "No llega. Esta semana sería interesante que hiciera esa mini pretemporada porque a nivel físico está alejado".

Portería: "Veremos el que juega. Tenemos dos porteros espectaculares a un nivel estelar. Son dos porteros de un nivel top que podemos utilizar en cualquier momento dependiendo lo que queramos utilizar. Por respeto a nuestra afición tenemos que acceder a las llamadas (ninguno ha atendido a la prensa), ya no por contrato, sino porque nos apoyan en todo momento. Las emociones que viven los porteros no son las mismas que el resto de jugadores. Este es un entorno muy mediático, eso en tu juventud no ayuda a gestionar las emociones de la forma que deberían".