Seat: la icónica marca de coches española cuyo futuro pende de un hilo

En el cambiante panorama automovilístico, la estrategia del grupo Volkswagen, propietario de la marca española Seat, ha situado a esta última en una posición sensiblemente delicada.

Tanto es así, que en el universo de la automoción se escuchan rumores que incluso apuntan a una no muy lejana desaparición del emblema que luce en las calandras de modelos campeones en ventas, caso del Seat Ibiza, el Seat León o el Seat Arona.

Pero ¿qué hay de cierto en esos rumores? En las siguientes líneas lo explicamos.

Seat y Cupra: las dos caras de una misma moneda

La controversia acerca de la conveniencia de prescindir o no de la marca Seat se origina en el mismo momento del nacimiento de la nueva marca Cupra, algo que no deja de ser paradójico. Y es que no está de más recordar que, inicialmente, la denominación Cupra distinguía a las versiones más deportivas y potentes de los modelos de Seat.

En 2018, el grupo VW decidió lanzar al mercado la nueva marca Cupra, con la intención de comercializar vehículos deportivos y de un precio notablemente más alto. Todo un acierto, puesto que la rentabilidad de la nueva marca está fuera de toda duda.

Y, precisamente, es esa elevada rentabilidad la que ha puesto a la marca Seat en el punto de mira de algunos altos responsables de Volkswagen.

El éxito de Skoda: ¿la puntilla para Seat?

Paralelamente al lanzamiento de Cupra, el grupo VW se embarcó en la aventura de promocionar a Skoda como la marca económica del grupo.

La apuesta también les ha salido redonda: Skoda ha dejado de ser considerada por el gran público como una marca poco fiable y ya es una de las marcas de coches asequibles más valoradas. Así pues, ¿dónde encaja ahora Seat? Pues parece ser que sigue teniendo reservado un hueco en el grupo Volkswagen.

La estrategia de futuro del Grupo VW

En Volkswagen dan por hecho que la generalización de la electrificación automovilística ya no tiene marcha atrás. En este escenario, el grupo Volkswagen ha desarrollado un plan estratégico en el que cada marca cumplirá un papel específico:

Skoda se perfila como la marca de acceso, con un enfoque de calidad razonable y precio asequible.

se perfila como la marca de acceso, con un enfoque de calidad razonable y precio asequible. Volkswagen mantiene su estatus de marca con la mejor relación entre calidad, fiabilidad y precio.

mantiene su estatus de marca con la mejor relación entre calidad, fiabilidad y precio. Cupra se posiciona como una marca deportiva de gama alta.

se posiciona como una marca deportiva de gama alta. Audi continuará siendo la marca más exclusiva del grupo.

En cuanto a Seat, las últimas informaciones filtradas por VW apuntan a que se convertirá en una marca centrada en la micromovilidad eléctrica.

Esto incluirá la producción de vehículos eléctricos especialmente pensados para la movilidad compartida, scooters y cuadriciclos eléctricos e incluso coches eléctricos muy compactos, solo aptos para uso urbano o para viajes interurbanos de corta distancia.

En definitiva, parece ser que finalmente Seat no desaparecerá como marca. Sin embargo, sus fans echarán de menos los atractivos y fiables modelos Seat que llevan décadas siendo líderes de ventas.

Tanto es así, que no resulta descabellado que, tal y como ocurre hoy con modelos míticos como el Seat 1500 o el Seat 600, un Seat León de segunda mano llegue a ser considerado en un futuro cercano una auténtica pieza de colección.