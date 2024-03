Losada y el debate en la portería de Unionistas: "El míster decide, pero los dos merecen jugar por el trabajo que hacen"

Mario Losada, jugador de Unionistas, ha atendido a SALAMANCArtv AL DÍA para hablar de toda la actualidad de su equipo.

Mal momento: "Lo vivimos con tranquilidad y estamos preparados para este fin de semana. Hay que aprender de los errores, pero toca hacer borrón y cuenta nueva. ¿Si se ha exagerado el mal momento? Entiendo que se exija ganar, aunque somos los mismos que hicimos el espectacular mes de enero. Esto va de dinámicas...".

Objetivo: "Lo primero es conseguir los 45 puntos, luego ya veremos. Los objetivos se hablan fuera de lo que es el club más que nosotros y en el día a día solo miramos el hecho de lograr la salvación".

Nástic: "Es un partido complicado porque tiene gente muy buena y por algo está peleando el ascenso directo. Nosotros nos sentimos más cómodos en casa y habrá que hacer las cosas bien porque te penalizan. Cualquier equipo te puede ganar en esta categoría, aunque hay escenarios atractivos como este o Riazor, que son un plus para demostrar cosas".

Portería: "Cacha está haciendo muy bien su trabajo e Iván también. Son porteros de garantías y su competición es sana. El míster decide, pero los dos merecen jugar por el trabajo que hacen y están preparados".

Nivel: "Estoy contento de ser importante, jugar y tener confianza por parte del resto. Quiero ayudar con lo que pueda para lograr los 45 puntos".

Futuro: "No he hablado con Rubén Andrés más allá de las conversaciones del día a día, pero nada sobre el año que viene. Llevo dos años aquí, me siento identificado con el club y estoy feliz en la ciudad".