Javi Navas y el hipotético ascenso del Salamanca UDS: "Si hacemos 25 de 27 puntos, yo creo que somos campeones... pero hay que hacerlos"

"El fútbol es mi pasión, me encanta ver partidos de todas las categorías y seguramente eso sea más pronto que tarde...", ha dicho sobre ser DD

Javi Navas, jugador del Salamanca UDS, ha atendido a SALAMANCArtv AL DÍA para hablar de toda la actualidad de su equipo.

Semana de victoria: "Estamos contentos por el contexto del partido contra un equipo duro como el Cristo, que es tan profesional con nosotros. Poca gente había sumado en ese estadio. ¿Se me da bien La Nueva Balastera? He metido además en la misma portería, que ya es casualidad (bromea). Tenía buenas sensaciones y hablaba con algún compañero de que me iba a volver a caer algún balón para meter y mira... al final pasó".

Motivación en partidos: "Es un tema de mentalidad y el Cristo o el Ávila son equipos que hacen que no tengamos que llevar el peso del balón el 95% del tiempo. Hay partidos con más espacios y de tú a tú, por lo que igual en ese sentido estamos más cómodos por decir algo. Nos ha faltado rematar algunos días y ser determinantes".

Liderato: "El otro día nos habría venido mejor la victoria del Júpiter porque viene la próxima semana y va a ser una final con todas las letras por si queda la cosa apretada".

Si se gana todo, ¿ascenso directo?: "Si hacemos 25 de 27 puntos, yo creo que somos campeones... pero hay que hacerlos. El Ávila tiene partidos complicados y pienso que nadie sumará tanto. Es una pena lo que nos hemos dejado contra Becerril o Villaralbo, pero no debemos mirar más que a Almazán. Esto va partido a partido como dice Cholo".

Almazán: "El año pasado tuvimos mucho la pelota, pero nos equivocamos en un penalti y ya íbamos perdiendo con uno menos. Hay que ser simples, ganar duelos, estar juntos y ser fuertes sin cometer errores atrás, que arriba alguna habrá para tratar de ganar este partido".

Su nivel: "Me encuentro bien cada partido que juego por dentro y me conozco más con Fassani que hace ocho meses. Viene la recta final y hay que dar un paso adelante para luchar hasta el final con Tordesillas, Ávila y Júpiter. ¿De '9'? Ha sido un año de aprendizaje absoluto y con 32 años parece que ya estás encorsetado en un sitio, pero no es así. Los veteranos también aprendemos y estoy agradecido al cuerpo técnico por todo".

Seguir el año que viene: "Yo tengo contrato en el Salamanca en las dos categorías y me gustaría que fuera en Segunda RFEF. Ojalá nos vaya bien".

Futuro como director deportivo: "Me encanta ver partidos de todas las categorías y seguramente eso sea más pronto que tarde...".